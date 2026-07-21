Обустављени летови за Дубаи и Ријад због безбједносне ситуације

Аутор:АТВ редакција
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Француска авио-компанија Ер Франс саопштила је да је због безбједносне ситуације обуставила летове ка Дубаију у УАЕ и Ријаду у Саудијској Арабији.
- Безбједност наших путника и посада наш је апсолутни приоритет - наводи се у саопштењу.
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Одлука о обустави летове донесена је због погоршања безбједносних прилика након интензивирања иранских удара на земље Персијског залива, преноси телевизија БФМ.
Летови за Ријад биће обустављени до 24. јула, односно до 25. јула за поласке из саудијске пријестонице, док су летови за Дубаи суспендовани до 27. јула, односно до 28. јула за поласке из тог града.
(Срна)
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