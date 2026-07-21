Мушкарац пао са крова директно на бетон: Љекари му се боре за живот

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац С. А. (64) са Ново Београда задобио је тешке повреде. Он је пао са крова цркве директно на бетон.
Несрећа се догодила у понедјељак око 16 часова на углу Улица 11. октобра и Николе Тесле. Према сазнањима Телеграф.рс, С. А. је био на крову цркве гдје је радио на санацији олука, када се у једном тренутку оклизнуо и са висине пао директно на бетон у црквеном дворишту.
Регион
Ухапшен држављанин БиХ који је осумњичен за убиство партнерке у Словенији
Ужасавајући призор затекао је пролазнике, а на мјесто догађаја убрзо је стигла полицијска патрола из Сурчин која је затекла повријеђеног мушкарца у локви крви.
Љекари Хитне хитне помоћи одмах су превезли С. А. у Ургентни центар. Према ријечима љекара, мушкарац се налази на Одјељењу Шок А и животно је угрожен. Констатоване су му изузетно тешке тјелесне повреде: прелом кључне кости, прелом другог ребра са лијеве и ребра са десне стране, контузија јетре, прелом костију лица, као и крварење на мозгу.
Хроника
Свједок на суђењу за убиство Алдине Јахић тврди да су родитељи оптуженог тражили да промијени исказ
Полиција је обавила увиђај, а обавијештено је и надлежно тужилаштво.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Србија
10 ч0
Србија
10 ч0
Србија
13 ч0
Србија
14 ч0
Србија
15 ч0
Најновије
08
13
08
13
08
07
08
06
07
59
Тренутно на програму