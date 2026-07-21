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Мушкарац пао са крова директно на бетон: Љекари му се боре за живот

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 07:40

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Мушкарац С. А. (64) са Ново Београда задобио је тешке повреде. Он је пао са крова цркве директно на бетон.

Несрећа се догодила у понедјељак око 16 часова на углу Улица 11. октобра и Николе Тесле. Према сазнањима Телеграф.рс, С. А. је био на крову цркве гдје је радио на санацији олука, када се у једном тренутку оклизнуо и са висине пао директно на бетон у црквеном дворишту.

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Ужасавајући призор затекао је пролазнике, а на мјесто догађаја убрзо је стигла полицијска патрола из Сурчин која је затекла повријеђеног мушкарца у локви крви.

Низ тешких повреда

Љекари Хитне хитне помоћи одмах су превезли С. А. у Ургентни центар. Према ријечима љекара, мушкарац се налази на Одјељењу Шок А и животно је угрожен. Констатоване су му изузетно тешке тјелесне повреде: прелом кључне кости, прелом другог ребра са лијеве и ребра са десне стране, контузија јетре, прелом костију лица, као и крварење на мозгу.

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Полиција је обавила увиђај, а обавијештено је и надлежно тужилаштво.

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Тагови :

Нови Београд

повријеђен мушкарац

Хитна помоћ

љекари

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