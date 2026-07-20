Италијанском официру 300.000 евра - рак је посљедица службе на Косову 1999!

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Бивши потпуковник италијанског ратног ваздухопловства Нунцио Сантучи добиће око 300.000 евра одштете након што је суд одлучио да је његов рак желуца посљедица служења током мисије на Косову.
Суд у Велитрију код Рима прогласио је 75-годишњег Нунзија Сантучија "жртвом службе", а одлука је постала правоснажна 15. јула, преносе италијански медији.
Сантучи је више од 30 година служио у италијанском ратном ваздухопловству, гдје је обављао различите командне и оперативне дужности.
Током међународне мисије "Џоинт гардијан" 1999. године на Косову и Метохији, предводио је групу за безбједност на војном аеродрому у Ђаковици, гдје је био задужен за заштиту италијанских војника.
Годинама након завршетка мисије, његово здравствено стање се погоршало.
Љекари су му 2013. године дијагностиковали рак желуца, након чега је подвргнут операцији уклањања дијела желуца.
Усљед озбиљних компликација касније је имао још двије операције, преноси Фоцус.де.
Према судској одлуци, болест је повезана са условима којима је био изложен током боравка на Балкану,
Суд је навео да је Сантучи служио на подручју контаминираном азбестом, наночестицама тешких метала и траговима осиромашеног уранијума из муниције.
Осиромашени уранијум користи се у појединим врстама пројектила због велике густине и способности пробијања оклопа. Након експлозија, ситне честице могу остати у земљишту и околини.
Током поступка узети су у обзир и услови на аеродрому у Ђаковици, који је након бомбардовања 1999. године био тешко оштећен.
Свједоци су навели да су се на простору базе налазили уништена војна возила, остаци ратног материјала, прашина и земља разнесена експлозијама.
Наводно је и вода коју су војници користили за прање и припрему хране долазила из загађених подземних извора.
Судски вјештак оцијенио је да је такво окружење представљало "посебно тешко и изузетно оптерећење у односу на уобичајене услове службе".
Сантучију је признат трајни губитак здравствене способности од 65 одсто, што му омогућава посебну накнаду, исплату заостатака и доживотна права.
Његов адвокат Езио Бонани изјавио је за италијанске медије: "Ова пресуда није само важан правни принцип. Суд је признао истину која је предуго остала без одговора: Нунзио Сантучи се разболео док је служио својој земљи."
(Телеграф)
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