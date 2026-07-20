Logo

Украо аутомобил из дворишта, па слетио са пута: Побјегао са мјеста несреће, кључни доказ оставио на сједишту

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 14:20

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Код Обреновца се одиграла права драма, када је аутомобил за који се сумња да је украден из приватног дворишта слетио са пута, а возач је потом побјегао и за собом оставио возило.

Према првим незваничним сазнањима до којих је дошао Телеграф.рс, мјештанин Великог поља примјетио је око 2 часа да је аутомобил излетио са пута и обавијестио полицију. По доласку на лице мјеста, полицајци су затекли напуштено возило, док је на сувозачевом сједишту пронађен мобилни телефон за који се сумња да припада осумњиченом, а који би могао да буде значајан за даљу истрагу.

Сумња се да је за сада непозната особа неовлаштено узела аутомобил, а затим током вожње изгубила контролу над возилом и слетјела са коловоза. Након незгоде, осумњичени је побјегао са мјеста догађаја прије доласка полиције.

УКС тужилаштво

БиХ

Огласило се Тужилаштво УСК о нападу на српске повратнике у Санском Мосту

Како се сазнаје, даљом провјером утврђено је да је аутомобил, прије него што је украден, био паркиран у приватном дворишту, а кључеви су се налазили у контакт брави, што је, како се сумња, омогућило осумњиченом да га без већих потешкоћа одвезе.

Полиција интензивно ради на идентификацији и проналаску особе која се сумњичи да је украла аутомобил и изазвала саобраћајну незгоду, док ће све околности овог случаја бити утврђене даљом истрагом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Крађа

Аутомобил

Обреновац

слетио аутомобил

Коментари (0)

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Цариник тражио мито од 5.000 евра да ''зажмири'' на неправилности

3 ч

0
Пакао на путевима у Градишци: Полиција због пијанства правила чистку

Градови и општине

Пакао на путевима у Градишци: Полиција због пијанства правила чистку

3 ч

0
Начелник општине Гацко Вукота Говедарица

Градови и општине

Поднесене четири кривичне пријаве против Вукоте Говедарице

3 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Србија

Мушкарац ухапшен због више инцидената: Мушкарца ударио, па га гурнуо под аутобус?

3 ч

0

Више из рубрике

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Србија

Мушкарац ухапшен због више инцидената: Мушкарца ударио, па га гурнуо под аутобус?

3 ч

0
Претукао сина, па покушао да га нападне ножем: Пријетио да ће скочити са крова како би избјегао хапшење

Србија

Претукао сина, па покушао да га нападне ножем: Пријетио да ће скочити са крова како би избјегао хапшење

5 ч

0
Невена Хот

Србија

Невену Хот криве за смрт кћерке: Она се огласила потресним ријечима

7 ч

0
Несрећа код Куршумлије

Србија

Бејби сједалица испала из аута: Тешка несрећа код Куршумлије

21 ч

0

  • Најновије

16

29

Број жртава еболе порастао на 930

16

29

Добили смо инстант плаћање у банкама, ево шта то значи

16

26

Забрањена вожња електричних тротинета особама млађим од 18 година

16

23

Кнежевић: Бећировићев захтјев је антиуставан и потпуни промашај

16

16

Испаљено 65 ракета на подручју 7 градова

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима