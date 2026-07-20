Украо аутомобил из дворишта, па слетио са пута: Побјегао са мјеста несреће, кључни доказ оставио на сједишту

Аутор:АТВ редакција
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Код Обреновца се одиграла права драма, када је аутомобил за који се сумња да је украден из приватног дворишта слетио са пута, а возач је потом побјегао и за собом оставио возило.
Према првим незваничним сазнањима до којих је дошао Телеграф.рс, мјештанин Великог поља примјетио је око 2 часа да је аутомобил излетио са пута и обавијестио полицију. По доласку на лице мјеста, полицајци су затекли напуштено возило, док је на сувозачевом сједишту пронађен мобилни телефон за који се сумња да припада осумњиченом, а који би могао да буде значајан за даљу истрагу.
Сумња се да је за сада непозната особа неовлаштено узела аутомобил, а затим током вожње изгубила контролу над возилом и слетјела са коловоза. Након незгоде, осумњичени је побјегао са мјеста догађаја прије доласка полиције.
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Како се сазнаје, даљом провјером утврђено је да је аутомобил, прије него што је украден, био паркиран у приватном дворишту, а кључеви су се налазили у контакт брави, што је, како се сумња, омогућило осумњиченом да га без већих потешкоћа одвезе.
Полиција интензивно ради на идентификацији и проналаску особе која се сумњичи да је украла аутомобил и изазвала саобраћајну незгоду, док ће све околности овог случаја бити утврђене даљом истрагом.
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