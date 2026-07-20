Огласило се Тужилаштво УСК о нападу на српске повратнике у Санском Мосту

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона наредило је истрагу напада на српске повратнике у Лушци Паланци код Санског Моста.
Из овог тужилаштва су за Независне новине потврдили да је дежурни тужилац упознат о догађају у мјесту Лушци Паланка.
"Поступајући тужилац је овлашћеним службеним лицима наредила провођење истражних радњи, које се и даље подузимају, а у циљу расвјетљавања свих околности предметног догађаја и утврђивања потпуног и правилног чињеничног стања", рекла је Алдијана Попрженовић Куртагић, портпарол Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона.
Република Српска
Цвијановић: Онемогућено ступање на снагу штетне одлуке предсједништва БиХ
Подсјећамо, министар правде Републике Српске Горан Селак, на друштвеним мрежама навео да су у Лушци Паланци код Санског Моста српске повратнике Мику Давидовић и њеног супруга Жељка Матића напали Бошњаци Сувад Башић, Хасан Рекић и Мухарем Башић из Фајтоваца.
Мика Давидовиће је раније рекла за РТРС да је до напада дошло у кафани чији је власник, а да су три особе дошле у објекат у припитом стању.
"Вани је сједила дјевојка са неколико момака који су убрзо отишли, а она је остала сама. Ја сам им уредно услужила. Дјевојка је отишла у тоалет, а један је кренуо за њом. Рекла сам му: "немој ићи за њом и немој правити проблеме". Онда се тај Рекић вратио, ухватио ме и искренуо ми руку, говорећи: "тебе треба убити", рекла је Давидовићева.
Момци који су били у близини и видјели шта се дешава, позвали су њеног супруга Жељка да дође.
"Жељко је рекао да је он газда, па су онда напали њега. За не повјеровати", рекла је Давидовићева и додала да је полиција дошла послије сат времена.
Истакла је да су нападачи и даље на слободи, као и да је дан касније од њих истих доживјела непријатност, кад су јој добацивали погрдне ријечи на улици.
"Полиција их је требала макар испитати о томе што се дешавало. Никад се ништа слично није дешавало. Увијек смо се супруг и ја трудили свима да изађемо у сусрет", навела је она.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
18 ч0
БиХ
20 ч2
БиХ
21 ч2
БиХ
21 ч0
Најновије
Тренутно на програму