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Огласило се Тужилаштво УСК о нападу на српске повратнике у Санском Мосту

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 13:56

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Тужилаштво УСК
Фото: Tužilaštvo USK

Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона наредило је истрагу напада на српске повратнике у Лушци Паланци код Санског Моста.

Из овог тужилаштва су за Независне новине потврдили да је дежурни тужилац упознат о догађају у мјесту Лушци Паланка.

"Поступајући тужилац је овлашћеним службеним лицима наредила провођење истражних радњи, које се и даље подузимају, а у циљу расвјетљавања свих околности предметног догађаја и утврђивања потпуног и правилног чињеничног стања", рекла је Алдијана Попрженовић Куртагић, портпарол Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона.

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Подсјећамо, министар правде Републике Српске Горан Селак, на друштвеним мрежама навео да су у Лушци Паланци код Санског Моста српске повратнике Мику Давидовић и њеног супруга Жељка Матића напали Бошњаци Сувад Башић, Хасан Рекић и Мухарем Башић из Фајтоваца.

Мика Давидовиће је раније рекла за РТРС да је до напада дошло у кафани чији је власник, а да су три особе дошле у објекат у припитом стању.

"Вани је сједила дјевојка са неколико момака који су убрзо отишли, а она је остала сама. Ја сам им уредно услужила. Дјевојка је отишла у тоалет, а један је кренуо за њом. Рекла сам му: "немој ићи за њом и немој правити проблеме". Онда се тај Рекић вратио, ухватио ме и искренуо ми руку, говорећи: "тебе треба убити", рекла је Давидовићева.

Момци који су били у близини и видјели шта се дешава, позвали су њеног супруга Жељка да дође.

"Жељко је рекао да је он газда, па су онда напали њега. За не повјеровати", рекла је Давидовићева и додала да је полиција дошла послије сат времена.

Истакла је да су нападачи и даље на слободи, као и да је дан касније од њих истих доживјела непријатност, кад су јој добацивали погрдне ријечи на улици.

"Полиција их је требала макар испитати о томе што се дешавало. Никад се ништа слично није дешавало. Увијек смо се супруг и ја трудили свима да изађемо у сусрет", навела је она.

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Тагови :

физички напад

Кантонално тужилаштво УСК

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