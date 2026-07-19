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Додик: Муслимани покушавају да спријече будућност српских повратника

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 19:44

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Милорад Додик
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик изјавио је да напад на српске повратнике у Лушци Паланци код Санског Моста говори о томе да муслимани поново покушавају да учине оно што су чинили неколико пута у историји - да десеткују српски народ и спријече његову будућност на овим просторима.

"То показује да се они полако рехабилитују и покушавају да учине исто оно што су чинили над српским народом неколико пута у историји", рекао је Додик.

Истакао је да се Република Српска мора бранити свим расположивим средствима.

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"Кроз прогон наших људи који су бранили Републику Српску и кроз правосуђе покушавају да нас десеткују. Многи су завршавали у Хагу, а онда су почели да то раде путем судова које контролишу муслимани у Сарајеву", рекао је Додик.

Сада је, каже, довољно дигнути три прста и да се иде у затвор, јер се тиме наводно вријеђају муслимани.

"Па то што су они побили нас, то ником ништа, је л'?. То се заборавља", рекао је Додик, преноси "Срна".

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