Вучевић: Мучки напад на српске повратнике мора бити најоштрије санкционисан

Аутор:АТВ редакција
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Савјетник предсједника Србије Милош Вучевић осудио је мучки и кукавички напад на српске повратнике Мику Давидовић и њеног супруга Жељка Матића у Лушци Паланци код Санског Моста и затражио хитну реакцију надлежних институција.
"Физичко насиље над српским повратницима, људима који само желе да мирно живе на својим огњиштима, недопустив је чин који захтијева хитну и најоштрију реакцију надлежних органа", навео је Вучевић, који је и предсједник СНС-а, преноси "Срна".
Вучевић је истакао да такви инциденти не смију постати свакодневица, нити се смије преко њих прелазити уз прећуткивање, додајући да безбједност српских повратника мора бити апсолутни приоритет.
Република Српска
Селак објавио видео: Код Санског Моста физички нападнути српски повратници
"Позивам полицијске и правосудне институције да хитно пронађу и најоштрије санкционишу појединце одговорне за овај безочни напад. Застрашивање не смије проћи некажњено", навео је Вучевић на "Инстаграму".
Министар правде Републике Српске Горан Селак саопштио је раније данас да су тројица Бошњака физички напала српске повратнике Мику Давидовић и њеног супруга Жељка Матића у Лушци Паланци код Санског Моста.
Селак је на "Иксу" објавио видео-снимак напада, те навео да су нападачи Сувад и Мухарем Башић, те Хасан Рекић из Фајтоваца код Санског Моста.
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