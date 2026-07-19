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Додик: Каква БиХ, такви и бошњачки интелектуалци

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 16:15

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Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је комично да о суверенитету говоре интелектуалци из Круга 99 који су позивали грађане да протестују и траже да БиХ остане једина колонија.

"Жалосно је да људи који говоре да су странац и ОХР гарант опстанка БиХ причају о суверенитету. Или не знају шта значи суверенитет или се праве луди", навео је Додик.

Указао је да њима не смета да странац намеће законе, а смета им резолуција Хрватског сабора.

"Јесу ли у свом интелектуалном заносу случајно прочитали да су Србија и Хрватска потписнице Дејтонског споразума и да имају и право и обавезу да реагују када се он нарушава. Али, каква БиХ, такви и бошњачки интелектуалци", навео је Додик на "Иксу".

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Таг :

Милорад Додик

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