Додик: Каква БиХ, такви и бошњачки интелектуалци

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је комично да о суверенитету говоре интелектуалци из Круга 99 који су позивали грађане да протестују и траже да БиХ остане једина колонија.
"Жалосно је да људи који говоре да су странац и ОХР гарант опстанка БиХ причају о суверенитету. Или не знају шта значи суверенитет или се праве луди", навео је Додик.
Указао је да њима не смета да странац намеће законе, а смета им резолуција Хрватског сабора.
"Јесу ли у свом интелектуалном заносу случајно прочитали да су Србија и Хрватска потписнице Дејтонског споразума и да имају и право и обавезу да реагују када се он нарушава. Али, каква БиХ, такви и бошњачки интелектуалци", навео је Додик на "Иксу".
Комично је да интелектуалци из Круга 99 који су позивали грађане да протестују и траже да БиХ остане једина колонија говоре о суверенитету.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 19, 2026
Жалосно је да људи који говоре да су странац и ОХР гарант опстанка БиХ причају о суверенитету.
Или не знају шта значи суверенитет или се…
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