Сусрет Ђоковића и Роналдиња засјенио финале Мундијала - ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић присуствује финалу Свјетског првенства надомак Њујорка између Шпаније и Аргентине.
Србин је имао прилику да се сретне са једном од највећих фудбалских легенди, Роналдињом.
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На друштвеним мрежама појавио се снимак њиховог сусрета, који је брзо привукао велику пажњу љубитеља спорта. Ни Ноле ни славни Бразилац нису крили одушевљење када је угледао Ђоковића, па су њих двојица најприје позирали фотографима, а затим размијенили неколико ријечи уз осмијехе, преноси "Телеграф".
Novak Djokovic and Ronaldinho meet at the World Cup final.— Danny (@DjokovicFan_) July 19, 2026
Legends. 🇷🇸 🇧🇷 pic.twitter.com/8WOURu24ev
Роналдињо је током богате каријере два пута наступао на Свјетским првенствима. Са Бразилом је 2002. године освојио титулу првака свијета у Јапану и Јужној Кореји, док је четири године касније играо и на Мундијалу у Њемачкој.
Са репрезентацијом Бразила освојио је и Копа Америку 1999. године, Куп конфедерација 2005, док је на Олимпијским играма у Пекингу 2008. стигао до бронзане медаље.
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Ђоковић је током претходних дана боравио у Њујорку, био је на претпремијери свог филма, а учествовао је и на "Фанатикс Фест" догађају и још неколико окупљања.
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