Logo

Украјинци у проблему? Руси имају тактику

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 18:33

Коментари:

0
Украјинци у проблему? Руси имају тактику
Фото: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Русија је током викенда извела један од највећих напада балистичким пројектилима до сада, а украјински предсједник Володимир Зеленски истакао је да су Кијев и област око главног града били главне мете.

"Тај напад припреман је неколико дана, уз гомилање залиха пројектила. Пријетња, наравно, и даље постоји и то се мора узети у обзир. Русија полаже наде у балистичке пројектиле и управо због њих руски предсједник Владимир Путин и даље вјерује у своју борбу. Веома је важно да наши партнери разумију шта се дешава и да су пројектили за противваздушну одбрану неопходни за заштиту живота буквално сваког дана", рекао је Зеленски и нагласио да је важно убрзати све процесе са европским партнерима и Сједињеним Америчким Државама.

Да Русија у посљедње вријеме изводи све више масовних удара у којима користи велике количине балистичких пројектила показује анализа портала "Militarnyi", заснована на званичним извјештајима украјинских војних служби.

Према тој анализи, Русија је у првих 19 дана јула искористила двије трећине планиране годишње производње пројектила 3М22 Зирцон, док је број употребљених балистичких пројектила премашио њихову укупну мјесечну производњу.

Интензивна употреба нагомиланих залиха могла би да указује на руску намјеру да искористи ограничене залихе противракетне одбране украјинских оружаних снага и нанесе максималну штету током масовних напада. Истовремено, овакав темпо употребе постепено смањује руске ракетне залихе које одбрамбена индустрија не може благовремено у потпуности да обнови, наводи Дмитро Шумљански са портала "Militarnyi".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Коментари (0)

Више из рубрике

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Свијет

Лавров: Нећемо заборавити подвиг сјевернокорејских војника у Курску

40 мин

0
Линдзи Кленси сједи док почиње избор пороте на њеном суђењу за убиство, у којем је оптужена за смрт своје троје дјеце 2023. године, у понедјељак, 20. јула 2026, у Вишем суду у Плимуту, у Плимуту, Масачусетс.

Свијет

Болест или злочин? Почело суђење мајци оптуженој за убиство своје троје дјеце

47 мин

0
Москва, Русија

Свијет

Паника у Москви: Више од 400 украјинских дронова надлијеће област

1 ч

0
мерцедес аутомобил

Свијет

Шок из Мерцедеса: Могуће затварање фабрика и селидба производње

1 ч

0

  • Најновије

19

01

Огласио се МУП о случају "Фараон": Шта чека контроверзног инфлуенсера?

18

58

Централне вијести, 20.07.2026.

18

55

Преусмјерено седам бродова, један онеспособљен

18

42

Колапс на више граничних прелаза

18

38

Трамп о сусрету са Санчезом: „Немам проблем са њим“

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима