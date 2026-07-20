Украјинци у проблему? Руси имају тактику

Аутор:АТВ редакција
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Русија је током викенда извела један од највећих напада балистичким пројектилима до сада, а украјински предсједник Володимир Зеленски истакао је да су Кијев и област око главног града били главне мете.
"Тај напад припреман је неколико дана, уз гомилање залиха пројектила. Пријетња, наравно, и даље постоји и то се мора узети у обзир. Русија полаже наде у балистичке пројектиле и управо због њих руски предсједник Владимир Путин и даље вјерује у своју борбу. Веома је важно да наши партнери разумију шта се дешава и да су пројектили за противваздушну одбрану неопходни за заштиту живота буквално сваког дана", рекао је Зеленски и нагласио да је важно убрзати све процесе са европским партнерима и Сједињеним Америчким Државама.
Да Русија у посљедње вријеме изводи све више масовних удара у којима користи велике количине балистичких пројектила показује анализа портала "Militarnyi", заснована на званичним извјештајима украјинских војних служби.
Према тој анализи, Русија је у првих 19 дана јула искористила двије трећине планиране годишње производње пројектила 3М22 Зирцон, док је број употребљених балистичких пројектила премашио њихову укупну мјесечну производњу.
Интензивна употреба нагомиланих залиха могла би да указује на руску намјеру да искористи ограничене залихе противракетне одбране украјинских оружаних снага и нанесе максималну штету током масовних напада. Истовремено, овакав темпо употребе постепено смањује руске ракетне залихе које одбрамбена индустрија не може благовремено у потпуности да обнови, наводи Дмитро Шумљански са портала "Militarnyi".
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