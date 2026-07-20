Шок из Мерцедеса: Могуће затварање фабрика и селидба производње

Аутор:АТВ редакција
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Члан управног одбора и директор производње "Мерцедес-Бенца" Михаел Шибе изјавио је да је могуће затварање фабрика овог произвођача аутомобила у Њемачкој и пресељење производних погона у иностранство због високих трошкова рада.
"Мораћемо да преселимо још више послова у иностранство. У најгорем случају, то би могло да доведе до затварања фабрика у Њемачкој", рекао је Шибе у интервјуу листу "Ханделсблат".
Он је додао да управа настоји да избјегне овај сценарио и сачува радна мјеста и фабрике у Њемачкој, али је нагласио да је потребно да се оптимизују трошкови рада да би се то остварило.
Говорећи о предстојећим разговорима о промјенама колективног уговора, Шибе је указао на потребу да се радна седмица у фабрикама у Њемачкој повећа са 35 на 40 сати.
"Такође, потребно је да разговарамо о томе да ли можемо да наставимо да исплаћујемо посебне накнаде предвиђене колективним уговором", додао је он.
Шибе је рекао да је проширење фабрике "Мерцедес-Бенца" у Мађарској омогућило компанији да смањи трошкове производње за 70 одсто.
Он је навео да у погону у Кечкемету запослени раде дуже и да је учесталост боловања код њих знатно нижа него код њемачких колега, преноси Срна
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