Први човјек Фолксвагена: Можда ћемо морати укинути још 50.000 радних мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Фолксвагенов извршни директор Оливер Блуме у интерном допису радницима Фолксвагена навео је да ће ова групација можда морати укинути још 50.000 радних мјеста како би била конкурентна.
Тиме је потврдио могућност укидања укупно 100.000 радних мјеста.
Блуме се бори с процесом реструктурисања највећег европског произвођача аутомобила, чији је профит драстично смањен због милијарди евра трошкова изазваних царинама, јаком конкуренцијом у Кини и притиском да производна мрежа Фолксвагенове групације у Њемачкој буде ефикаснија.
Додатно смањење броја радника најавио је након што је раније договорено укидање 50.000 радних мјеста на нивоу цијеле групације, којој припадају и Порше и Ауди.
Компанија мора наставити смањивати трошкове пословања, с обзиром на то да је израчунала да су њени трошкови 20 одсто већи у односу на трошкове конкуренције, пише у допису у који је агенција Ројтерс имала увид.
„Тренутно процјењујемо колико је неопходно и изводиво прилагођавање у свим брендовима, компанијама и регијама“, наведено је у поменутом документу.
Из Фолксвагена су раније одбијали да коментаришу извјештаје да разматрају укидање до 100.000 радних мјеста.
Допис је упућен након инсистирања радника да управа Фолксвагена објасни своје планове реструктурисања, које је Блуме 9. јула представио Надзорном одбору компаније. Неименовани извори упознати са ситуацијом тврде да су радници против предложених мјера реструктурисања, међу којима су и затварање четири фабрике.
„Закључно с данас, још увијек не можемо говорити како конкурентно користити фабрике у Емдену, Хановеру, Цвикауу и Некарсулму током 2030-их година“, нагласио је Блуме у свом допису.
Како је написао, предност се даје „интелигентним рјешењима“ у односу на затварање фабрика, након што је претходно као алтернативе за недовољно искориштене фабрике истакао да се користе за одбрамбену индустрију или производњу кинеских Фолксвагенових модела у Европи, пише Ројтерс.
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