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Будимир: Акција на Палама имала само један циљ, МУП ће провести унутрашње процедуре

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 11:14

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Жељко Будимир
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је акција полиције у дискотеци "Енигма" на Палама имала само један циљ, а то је борба против организованог криминала.

Будимир је у Народној скупштини Републике Српске рекао да грађани Пала нису били мете ове полицијске акције.

"Циљ је била контрола лица која незаконито врше обезбјеђење. Они су одраније под лупом МУП-а Републике Српске, истакао је Будимир.

Будимир је рекао да МУП Републике Српске има своје унутрашње механизме и истражиће све наводе о евентуалној прекомјерној употреби силе.

"Послије сваке оперативне акције ми добијамо извјештаје. Министарство ће провести унутрашње процедуре", истакао је Будимир.

Он је рекао да му је жао ако је неко доживио неке непријатности.

"Овај догађај на Палама имао је само један циљ - борбу против организованог криминала. Нећемо контролисати само Пале, већ ћемо то радити у свим градовима Републике Српске", навео је Будимир.

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Тагови :

Пале

МУП Републике Српске

Жељко Будимир

Коментари (4)

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