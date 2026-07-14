Поново одбијен захтјев за пријевремено пуштање Милана Мартића на слободу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Међународног механизма за кривичне судове /ММКС/ Грасијела Гати Сантана поново је одбила захтјев за пријевремено пуштање на слободу бившег предсједника Републике Српске Крајине Милана Мартића, саопштено је из Механизма.
Сантана се у одлуци позива на ранију одлуку, донесену 4. фебруара ове године, у којој је већ одбијен захтјев за пријевремено пуштање Мартића на слободу.
Она је у образложењу подсјетила да је Механизам у мају прошле године од Естоније, гдје Мартић служи казну, обавијештен да је Мартић стекао услов за пријевремено пуштање на слободу, након што је одслужио двије трећине казне.
Према њеном мишљењу, Мартић није стекао услове за пријевремено пуштање на слободу, упркос чињеници да је одслужио двије трећине казне од 35 година затвора.
Она је наложила да објављена редигована одлука што прије буде достављена Србији и тужиоцу.
У одлуци није наведено када је поднесен нови захтјев за пуштање Мартића на слободу.
Мартић је био министар одбране, министар унутрашњих послова и предсједник Републике Српске Крајине. Хашки трибунал осудио га је на 35 година затвора. Предао се 2002. године, а пет година касније је осуђен.
Оптужен је да је издао наређења за испаљивање ракета на цивилне циљеве у Загребу којом је приликом убијено седам особа, а више других рањено, преноси Срна
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