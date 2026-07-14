Завршена сједница ПИК-а - ништа од договора!

Аутор:АТВ редакција
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Сједница Савјета за имплементацију мира (ПИК) је завршена за данас, а према сазнањима „Кликса“, није постигнут никакав договор, осим да ће поново покушати да изаберу кандидата за високог представника БиХ.
На сједници ПИК-а данас није званично предложено име Питера Соренсена као кандидата за високог представника у БиХ, о чему се говорило претходних дана у дипломатским круговима, а није постигнут ни договор о раније познатим кандидатима Антонију Занардију Ландију и Ренеу Троказу.
То значи да земље Европске уније у наредним данима настављају с тражењем трећег приједлога за новог високог представника у БиХ, којег би подржале и Сједињене Америчке Државе.
(Кликс)
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