Logo

Завршена сједница ПИК-а - ништа од договора!

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 12:16

Коментари:

1
ОХР
Фото: ATV

Сједница Савјета за имплементацију мира (ПИК) је завршена за данас, а према сазнањима „Кликса“, није постигнут никакав договор, осим да ће поново покушати да изаберу кандидата за високог представника БиХ.

На сједници ПИК-а данас није званично предложено име Питера Соренсена као кандидата за високог представника у БиХ, о чему се говорило претходних дана у дипломатским круговима, а није постигнут ни договор о раније познатим кандидатима Антонију Занардију Ландију и Ренеу Троказу.

То значи да земље Европске уније у наредним данима настављају с тражењем трећег приједлога за новог високог представника у БиХ, којег би подржале и Сједињене Америчке Државе.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ПИК БиХ

ОХР

Антонио Занарди Ланди

Коментари (1)

Више из рубрике

ОХР

БиХ

Данас сједница ПИК-а, поново о именовању новог високог представника

4 ч

0
doktor ljekar uniforma medicina

БиХ

Колапс у Ливну: Од‌јели остали без љекара, 23 доктора скинула мантиле

1 д

0
Драган Човић

БиХ

Човић: Треба ставити ван снаге све одлуке које су доносили високи представници

1 д

3
Милорад Додик

БиХ

Додик: БиХ завлада међународна мафија, путем дипломата управљали и смијењивали

1 д

10

  • Најновије

15

18

Еуфорија у Софији, ''црвено-плави'' имају серум за Левски: Борац на европској раскрсници

15

15

Кина оборила рекорд: Извезено милион аутомобила у јуну

15

14

Ужас: Силована дјевојчица из Приједора, ухапшен осумњичени

15

13

Дјеци забрањена вожња електричних тротинета у Сјеверној Македонији

15

06

Три знака која не треба игнорисати: "Витамин сунца" може да вам недостаје иако је љето

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима