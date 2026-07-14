Песков: Нове санкције незаконите

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Москва сматра незаконитим нове санкције које је Лондон увео за 23 руска држављанина и руској платформи за дописивање "Макс", рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Што се тиче санкција, ми их традиционално сматрамо незаконитим. Европске земље поступају недемократски, показујући репресивну природу својих структура", навео је Песков у обраћању новинарима.
Он је оцијенио да су санкције уведене "Максу" апсурдне.
"Увјерени смо да ће наш сервис за размјену порука, упркос свим санкцијама, наставити свој прилично брз и успјешан развој", рекао је портпарол Кремља.
Песков је нагласио да се Русија прилагодила десетинама хиљада санкција, научила како да их превазиђе и да ће то наставити да чини.
Према његовим ријечима, није могуће формулисати безбједносне гаранције за Украјину без учешћа Русије и стога настојања европских земаља да то учине без Москве "искључују њихову кредибилност у процесу мирног рјешавања сукоба".
Говорећи о односима са Азербејџаном, Песков је истакао да ће Русија наставити да у потпуности развија билатералне односе са том земљом упркос промјени става Бакуа.
"Став Бакуа о Украјини представља питање око којег нисмо сагласни, али то не баца сјенку на наше добре билатералне односе", навео је он.
Говорећи о безбједности, Песков је похвалио рад руске Федералне службе безбједности /ФСБ/ на спречавању терористичких напада и захвалио припадницима те службе, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
22
15
18
15
15
15
14
15
13
Тренутно на програму