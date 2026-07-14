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Венецуела и даље броји жртве: У земљотресу страдало више од 4.560 људи

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АТВ редакција
14.07.2026 11:20

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Волонтери вуку уже како би уклонили рушевине зграде срушене у земљотресима у Ла Гваири, у Венецуели, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Званични број повређених остао је непромjењен и износи 16.740, док је 6.462 људи спасено. Према подацима, број људи који су остали без крова над главом износи 17.907.

Број жртава у два земљотреса која су погодила Венецуелу порастао је на 4.561, саопштио је предсједник Националне скупштине Хорхе Родригез.

Званични број повређених остао је непромјењен и износи 16.740, док је 6.462 људи спасено, преноси Ројтерс. Према подацима, број људи који су остали без крова над главом износи 17.907.

Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили престоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира.

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Након та два разорна земљотреса, Венецуелу је погодило више од 600 накнадних потреса углавном слабијег интензитета, од којих је један био јачине 4,6 степени Рихтерове скале.

(рт балкан)

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