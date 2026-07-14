Венецуела и даље броји жртве: У земљотресу страдало више од 4.560 људи

Аутор:АТВ редакција
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Званични број повређених остао је непромjењен и износи 16.740, док је 6.462 људи спасено. Према подацима, број људи који су остали без крова над главом износи 17.907.
Број жртава у два земљотреса која су погодила Венецуелу порастао је на 4.561, саопштио је предсједник Националне скупштине Хорхе Родригез.
Званични број повређених остао је непромјењен и износи 16.740, док је 6.462 људи спасено, преноси Ројтерс. Према подацима, број људи који су остали без крова над главом износи 17.907.
Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале догодили су се 24. јуна у размаку од 39 секунди и најтеже су погодили престоницу Каракас и приобално подручје Ла Гваира.
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Број жртава земљотреса у Венецуели порастао на више од 4.550
Након та два разорна земљотреса, Венецуелу је погодило више од 600 накнадних потреса углавном слабијег интензитета, од којих је један био јачине 4,6 степени Рихтерове скале.
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