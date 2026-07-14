Ухапшено 59 људи у Француској због сумње подметања пожара

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најмање 59 људи ухапшено је широм Француске под сумњом у подметање пожара у тој земљи, изјавио је француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез.
Он је рекао да половину ухапшених чине малољетна лица.
Нуњез је нагласио да ватра у шумском подручју Лес Фонтенбло још није исконтролисан, те да је током ноћи избио још један пожар у близини.
Према његовим ријечима, ватра се проширила на само неколико километара од замка Фонтебло, што оправдава размјештање великог броја људи и ресурса, укључујући ватрогасне авионе и хеликоптере.
Усљед ширења пожара евакуисано је око 900 људи, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
12
16
12
08
12
01
11
57
11
50
Тренутно на програму