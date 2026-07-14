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Ухапшено 59 људи у Француској због сумње подметања пожара

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 10:55

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Ватрогасна возила паркирана су у близини мјеста гдје је избио шумски пожар у подручју историјске шуме Фонтенбло, око 60 километара јужно од Париза, у Француској, у понедјељак, 13. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Најмање 59 људи ухапшено је широм Француске под сумњом у подметање пожара у тој земљи, изјавио је француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез.

Он је рекао да половину ухапшених чине малољетна лица.

Нуњез је нагласио да ватра у шумском подручју Лес Фонтенбло још није исконтролисан, те да је током ноћи избио још један пожар у близини.

Према његовим ријечима, ватра се проширила на само неколико километара од замка Фонтебло, што оправдава размјештање великог броја људи и ресурса, укључујући ватрогасне авионе и хеликоптере.

Усљед ширења пожара евакуисано је око 900 људи, преноси Срна

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Тагови :

пожар

Француска

Велики шумски пожар

хапшење

подметање пожара

Полиција

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