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Гужве на границама: Најдуже се чека на ГП Зупци и Велика Кладуша

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 11:30

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Гранични прелаз Зупци колона гужва
Фото: AMSRS

Појачана је фреквенција возила и дужа су чекања на излазу из БиХ на граничним прелазима Зупци и Велика Кладуша, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим гранични прелазима путничка возила, за сада, не чекају дуже од 20 до 30 минута.

Из Ауто-мото савеза Српске, с обзиром на сезону годишњих одмора, указују на чињеницу да је стање на граничним прелазима промјенљиво и да су дужа задржавања очекивана.

Возачима савјетују да се прије прије поласка на пут о стању на прелазима информишу путем камера на њиховом сајту.

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Тагови :

ГП Зупци

ГП Велика Кладуша

гужве на граници

Стање на границама

Ауто-мото савез Републике Српске

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