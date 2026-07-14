Гужве на границама: Најдуже се чека на ГП Зупци и Велика Кладуша

Аутор:АТВ редакција
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Појачана је фреквенција возила и дужа су чекања на излазу из БиХ на граничним прелазима Зупци и Велика Кладуша, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим гранични прелазима путничка возила, за сада, не чекају дуже од 20 до 30 минута.
Из Ауто-мото савеза Српске, с обзиром на сезону годишњих одмора, указују на чињеницу да је стање на граничним прелазима промјенљиво и да су дужа задржавања очекивана.
Возачима савјетују да се прије прије поласка на пут о стању на прелазима информишу путем камера на њиховом сајту.
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