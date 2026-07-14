Колико је боја стакала важна у одабиру наочала: Шта кажу стручњаци?

Аутор:Милица Јагодић
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Тамне наочале без ултравиолетног филтера доносе више штете него користи јер се зјеница ока више шири што доводи до продирања УВ зрака унутар ока, каже др Ана Аничић, специјалиста офтамологије.
"Током љета сви смо мало више изложени сунцу, УВ зрацима и сами тим мало се чешће јављају проблеми везани за УВ зрачење у односу на остатак године. Не треба заборавити да је УВ зрачење присутно током године тако да оно што важи и за љета треба користити и током цијеле године посебно кад су сунчани дани или кад се борави на високим планинама гдје је УВ још израженије", рекла је др Ана Аничић, специјалиста офтамологије.
Сунчане наочале прва су мјера заштите од УВ зрака при чему је важно обратити пажњу на квалитет. Улогу не игра боја стакала већ квалитет заштите од УВ зрака, наводи специјалиста.
"Често се мисли ако су тамније наочале да су боља заштита за очи, то је често грешка. Само тамне наочале без ултравиолетних филтера доводе до веће штете него користи зато што се зјеница природно шири када је мање свјетло односно под утицајем тамнијих наочала што доводи до продирања ултравиолетних зрака унутар ока ако не постоји УВ филтер на наочалама", каже Аничић.
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Према њеним ријечима, поред директног утицаја УВ зрака, боравком у близини ријека или мора јавља се и изложеност индиректном утицају кроз сунчев бљесак од површину. У таквим случајевима јавља се непријатна сензација ока.
"Оно што је најчешће, акутно стање у офтамологији везано за акутну односно наглу изложеност великој количини ултравиолетног зрачења је фотокератитис. То је буквално опекотина површине ока узрокована УВ зрачењем. Као посљедица тога јавља се јака бол, сузење очију, црвенило очију, немогућност гледања и пацијенти у том случају стварно затварају очи. То је љуштење површине ока узроковано акутно насталом опекотином", наводи Аничић.
Такође, посебну пажњу треба да обрате особа са свијетлијим очима јер свијетло око има мање пигмента на шареници која спрјечава продирање свјетла.
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