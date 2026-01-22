Logo
Макронове наочаре од 659 евра срушиле су мреже – али буквално

Б92

Б92

22.01.2026

18:36

Макронове наочаре од 659 евра срушиле су мреже – али буквално
Фото: Tanjug/AP/Omar Havana

Након што је француски председник Емануел Макрон на Свјетском економском форуму у Давосу носио пилотске наочаре за сунце, модел Хенри Џулиен Пацифик С 01, настала је права пометња на мрежама и, генерално на интернету.

Потражња за информацијама о његовом "модном додатку" довела је до привременог пада веб-странице тог француског луксузног бренда.

Емануел Макрон

Свијет

Макрон се пред војницима појавио с црвеним и натеченим оком

Иако су наочаре, чија је цијена 659 евра, привукле пажњу као модни детаљ, разлог њиховог ношења био је медицинске природе. Представници за медије су за Ројтерс истакли да је предсједник Француске носио наочаре за сунце због здравственог проблема са оком.

Доналд Трамп

Свијет

А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

Подијељене реакције и феномен на мрежама

Његово необично појављивање изазвало је подијељене реакције. Док су једни коментарисали да Макрон изгледа "кул", амерички предсједник Доналд Трамп га је исмијавао.

Трамп макрон

Свијет

Трамп: Гледао сам Макрона с тим предивним наочалама. Шта се, дођавола, догодило?

"Гледао сам га јуче са тим прелепим наочарима за сунце. Шта се то, дођавола, десило?", рекао је Трамп обраћајући се учесницима самита, пише бриселски Политико.

Емануел Макрон

naočale

Хенри Џулиен Пацифик С 01

