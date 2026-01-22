Макронове наочаре од 659 евра срушиле су мреже – али буквално

Извор:
Након што је француски председник Емануел Макрон на Свјетском економском форуму у Давосу носио пилотске наочаре за сунце, модел Хенри Џулиен Пацифик С 01, настала је права пометња на мрежама и, генерално на интернету.
Потражња за информацијама о његовом "модном додатку" довела је до привременог пада веб-странице тог француског луксузног бренда.
Иако су наочаре, чија је цијена 659 евра, привукле пажњу као модни детаљ, разлог њиховог ношења био је медицинске природе. Представници за медије су за Ројтерс истакли да је предсједник Француске носио наочаре за сунце због здравственог проблема са оком.
Његово необично појављивање изазвало је подијељене реакције. Док су једни коментарисали да Макрон изгледа "кул", амерички предсједник Доналд Трамп га је исмијавао.
"Гледао сам га јуче са тим прелепим наочарима за сунце. Шта се то, дођавола, десило?", рекао је Трамп обраћајући се учесницима самита, пише бриселски Политико.
