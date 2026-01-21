Трамп: Гледао сам Макрона с тим предивним наочалама. Шта се, дођавола, догодило?

Извор:
21.01.2026
16:26
Амерички предсједник Доналд Трамп данас је одржао бизаран говор на Свјетском економском форуму у Давосу у Швајцарској, у којем је, међу осталим, коментарисао јучерашњи наступ француског предсједника Емануела Макрона.
"Гледао сам јуче Макрона, у тим предивним наочалама. Што се, дођавола, догодило? Био је жесток", рекао је Трамп пред окупљеним свјетским лидерима и пословним представницима.
"Свиђа ми се Емануел, иако можда не бисте то помислили. Рекао сам му - Емануел, искориштавате САД годинама. У три минута се предомислио. Говорио ми је не не не, нећу то направити. Ја сам рекао "зајебавате нас годинама", говори Трамп.
Макрон је јучер, тијеком свог обраћања на Свјетском економском форуму, критизирао америчку политику, посебно пријетње увођењем царина и агресивну трговинску стратегију коју је повезао с покушајима САД-а да притисну европске савезнике, укључујући у вези с приједлогом о Гренланду.
Donald Trump: "Emmanuel Macron... Dün onu o güzel güneş gözlükleriyle izledim."— Bugündem (@bgdhaber) January 21, 2026
—Trump'ın sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.
Trump: Ne oldu böyle?
pic.twitter.com/sbskWZjNzj
Француски је предсједник истакао је да Европа мора чврсто штитити своје интересе и не бојати се користити ЕУ инструмент за обрану од економског притиска, колоквијално назван "трговинска базука". Такође је инсистирао на поштовању међународних правила и владавине права, критикујући принцип "закон најјачег" који, како је рекао, види у неким америчким потезима.
Макрон се у говору појавио с тамним сунчаним наочалама, што је изазвало пажњу медија; француски извори наводе да је разлог била медицинска ситуација с оком, а не намјерна порука.
(Индекс)
