Logo
Large banner

Трамп: Гледао сам Макрона с тим предивним наочалама. Шта се, дођавола, догодило?

Извор:

Индекс

21.01.2026

16:26

Коментари:

1
Доналд Трамп исмијавао Макрона и наочале које носи
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber/Gian Ehrenzeller/

Амерички предсједник Доналд Трамп данас је одржао бизаран говор на Свјетском економском форуму у Давосу у Швајцарској, у којем је, међу осталим, коментарисао јучерашњи наступ француског предсједника Емануела Макрона.

"Гледао сам јуче Макрона, у тим предивним наочалама. Што се, дођавола, догодило? Био је жесток", рекао је Трамп пред окупљеним свјетским лидерима и пословним представницима.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

"Свиђа ми се Емануел, иако можда не бисте то помислили. Рекао сам му - Емануел, искориштавате САД годинама. У три минута се предомислио. Говорио ми је не не не, нећу то направити. Ја сам рекао "зајебавате нас годинама", говори Трамп.

Што је рекао Макрон?

Макрон је јучер, тијеком свог обраћања на Свјетском економском форуму, критизирао америчку политику, посебно пријетње увођењем царина и агресивну трговинску стратегију коју је повезао с покушајима САД-а да притисну европске савезнике, укључујући у вези с приједлогом о Гренланду.

Француски је предсједник истакао је да Европа мора чврсто штитити своје интересе и не бојати се користити ЕУ инструмент за обрану од економског притиска, колоквијално назван "трговинска базука". Такође је инсистирао на поштовању међународних правила и владавине права, критикујући принцип "закон најјачег" који, како је рекао, види у неким америчким потезима.

Макрон се у говору појавио с тамним сунчаним наочалама, што је изазвало пажњу медија; француски извори наводе да је разлог била медицинска ситуација с оком, а не намјерна порука.

Емануел Макрон

Свијет

Макрон се пред војницима појавио с црвеним и натеченим оком

(Индекс)

Подијели:

Тагови:

Трамп о наочалама Макрона

Форум у Давосу

Швајцарска

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Гренланд

Свијет

Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

2 ч

0
Трамп на самиту у Давосу критиковао Европу

Свијет

"Да није било нас, сви бисте причали њемачки и јапански": Трамп жестоко ударио на Европу

3 ч

2
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Европа не иде у добром смјеру

3 ч

0
Трамп: "Лијепо је бити међу пријатељима и непријатељима"

Свијет

Трамп: "Лијепо је бити међу пријатељима и непријатељима"

4 ч

0

Више из рубрике

Гренланд

Свијет

Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

2 ч

0
Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

Свијет

Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

2 ч

0
Трамп на самиту у Давосу критиковао Европу

Свијет

"Да није било нас, сви бисте причали њемачки и јапански": Трамп жестоко ударио на Европу

3 ч

2
Захарова: Међународна заједница мора да чује истину о ономе што се дешава у Донбасу

Свијет

Захарова: Међународна заједница мора да чује истину о ономе што се дешава у Донбасу

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Конте: Нисмо на нивоу Лиге шампиона

18

33

Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

18

23

Које исламске земље улазе у Трампов "Одбор за мир"

18

22

Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

18

12

Трагедија: Након 53 дана умрла беба након што је поливена врелом водом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner