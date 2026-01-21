"Да није било нас, сви бисте причали њемачки и јапански": Трамп жестоко ударио на Европу

Извор:
Агенције
21.01.2026
15:47
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп стигао је на Свјетски економски форум у Давосу, одакле се обратио јавности. Поручио је да јуче обиљежио годину другог мандата у Бијелој кући и да се много тога промијенило.
Трамп је рекао да САД имају невјероватан економски раст какав, како тврди, земља никада раније није видјела. Рекао је да се обраћа међу пријатељима и неким "непријатељима".
"На власти сам годину дана, економија цвијета, нема инфлације, опасне границе су затворене. Сједињене Државе су усред најдраматичнијег економског преокрета у историји. Прије годину дана били смо мртва земља коју су предводили радикални љевичари", нагласио је Трамп и додао:
"Сада смо најмоћнија земља. Све су то сјајне вијести. Сједињене Државе су економски мотор планете. Ако ми паднемо, падате и ви. Оно што ме је највише изненадило је колико је мало времена било потребно да се све ово деси", истакао је Трамп на почетку.
Поручио је да је Европа непрепознатљива и да су то многи пријатељи то примјетили, иако у многим земљама постоји велики потенцијал. Додао је да Европа није оно што је некада била.
"Неки дијелови Европе су данас непрепознатљиви. Волим Европу и желим да она иде у правом смеру, али није. Владе су мислиле да се раст може постићи неконтролисаном имиграцијом. Резултат је био велики дефицит и најмасовније миграције", наставио је Трамп и додао:
"Велики дијелови свијета се урушавају пред нашим очима. Сви стручњаци су предвидели да ће мој модел довести до рецесије. Доказали смо да су сви погрешили. Можемо о томе да разговарамо, али заправо се нема о чему расправљати. Умјесто да градимо неефикасне ветротурбине које само коштају, ми у САД их рушимо", нагласио је Трамп.
Осврнуо се на Венецуелу, за коју каже да је била дивна земља прије 20 година. Рекао је да кинески предсједник Си Ђинпинг цијени све што су урадили у Венецуели.
"Ми им помажемо, зарадиће више новца него икад, грађани ће живјети боље. Када је напад завршен, рекли су, 'хајде да се договоримо'. Зарадиће више у наредних 6 мјесеци него што су зарадили за 20 година. Руководство земље се понашало врло, врло паметно", рекао је Трамп.
Након тога се вратио на критике према Европи. Он је поручио да је Америка у Другом свјетском рату сачувала Гренланд од непријатеља. Такође је признао да је Гренланд пун "блага" у виду ријетких минерала, али је поновио да Америци није зато потребан.
"Видјели смо ово у Другом свјетском рату када је Данска пала пред Њемачком за пар сати. Америка је тада морала да пошаље своје снаге да помогне Гренланду јер Данска није могла да га брани", рекао је Трамп и додао:
"Да није било нас, сви бисте причали њемачки и можда јапански. Послије рата смо им вратили Гренланд, како глупо од нас. Али колико су они сада незахвални. Зато смо сада суочени са највећим ризиком о ком не смем ни да причам", рекао је Трамп.
Најновије
Најчитаније
16
02
16
02
15
58
15
57
15
50
Тренутно на програму