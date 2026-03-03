''Прво као експлозија'': Јачи земљотрес у Хрватској

Аутор:АТВ
У 5:46 забиљежен је потрес 4 километра сјеверозападно од Сиска, у мјесту Жабно.
Сеизмолошка служба објавила је како је магнитуда потреса износила је 3,1 према Рихтеру, а интензитет у епицентру 4 (четири) степенa ЕМС љествице.
Јавили су се бројни становници тог подручја који су осјетили подрхтавање тла, посебно из Сиска и околине, потрес се осјетио далеко шире.
"Тутањ, удар и трешња куће. Шкрипали су ормари, тресла се кућа",
"Прво као експлозија, затим трешња, некаквих 5 секунди",
"Баш је јако дуго њихао, мислили смо да ће се наставити у јачи опет као прије 5 година",
"Ужас, у Селима стресло кућу", само су неки од коментара грађана.
Потрес су осјетили и становници Загреба и околине, а јавила се чак и једна особа из Сиња која наводи да је осјетила - детонацију.
"Осјетило се фино љуљање, центар Загреба", написала је.
