''Прво као експлозија'': Јачи земљотрес у Хрватској

Аутор:

АТВ

03.03.2026

09:20

Коментари:

0
''Прво као експлозија'': Јачи земљотрес у Хрватској

У 5:46 забиљежен је потрес 4 километра сјеверозападно од Сиска, у мјесту Жабно.

Сеизмолошка служба објавила је како је магнитуда потреса износила је 3,1 према Рихтеру, а интензитет у епицентру 4 (четири) степенa ЕМС љествице.

Јавили су се бројни становници тог подручја који су осјетили подрхтавање тла, посебно из Сиска и околине, потрес се осјетио далеко шире.

"Тутањ, удар и трешња куће. Шкрипали су ормари, тресла се кућа",

"Прво као експлозија, затим трешња, некаквих 5 секунди",

"Баш је јако дуго њихао, мислили смо да ће се наставити у јачи опет као прије 5 година",

"Ужас, у Селима стресло кућу", само су неки од коментара грађана.

Потрес су осјетили и становници Загреба и околине, а јавила се чак и једна особа из Сиња која наводи да је осјетила - детонацију.

"Осјетило се фино љуљање, центар Загреба", написала је.

Земљотрес

потрес

Хрватска

Sisak

