Посвађао се са двојицом мушкараца, па ножем насрнуо на њих

А.Б. (25) из Никшића ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело тешко убиство у покушају на штету двије особе.
Како је саопштено, осумњичени је јуче приступио у службене просторије полиције, након чега је, по налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, лишен слободе.
Сумња се да је А.Б. 24. фебруара 2026. године око 22.40 часова учествовао у вербалном и физичком сукобу са још двојицом мушкараца, који су том приликом задобили тешке тјелесне повреде у виду убодних рана нанесених ножем.
Повријеђени су збринути, а против осумњиченог је поднијета кривична пријава због сумње да је починио тешко убиство у покушају.
А.Б. ће у законском року бити приведен на даљу надлежност Вишем државном тужилаштву у Подгорици.
