Посвађао се са двојицом мушкараца, па ножем насрнуо на њих

Извор:

Телеграф

03.03.2026

09:14

Посвађао се са двојицом мушкараца, па ножем насрнуо на њих
Фото: АТВ

А.Б. (25) из Никшића ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело тешко убиство у покушају на штету двије особе.

Како је саопштено, осумњичени је јуче приступио у службене просторије полиције, након чега је, по налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, лишен слободе.

Сумња се да је А.Б. 24. фебруара 2026. године око 22.40 часова учествовао у вербалном и физичком сукобу са још двојицом мушкараца, који су том приликом задобили тешке тјелесне повреде у виду убодних рана нанесених ножем.

Повријеђени су збринути, а против осумњиченог је поднијета кривична пријава због сумње да је починио тешко убиство у покушају.

А.Б. ће у законском року бити приведен на даљу надлежност Вишем државном тужилаштву у Подгорици.

