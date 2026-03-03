Алергије већ дивљају: Стручњаци упозоравају особе алергичне на полен

Извор:
Са прољећним временом, почели су проблеми са алергијама код особа које пате од алергијског ринитиса, пошто су забиљежени први полени љешника, јове, тисе и чемпреса, рекла је Мирјана Митровић из Агенције за заштиту животне средине.
Она је истакла да је важно утврдити са љекарима алерголозима на коју врсту полена је особа алергична и сходно томе на вријеме почети примјену прописане терапије.
"Мониторинг алергеног полена на територији Републике Србије почео је 1. фебруара. Први полени који су забиљежени су полени љешника, јове, тисе и чемпреса", рекла је за Мирјана Митровић, руководитељка групе за мониторинг алергеног полена у Агенцији за заштиту животне средине.
Како је навела, са лијепим временом и температурама изнад просека за ово доба године крећу и полени бреста, јасена, као и четинара.
"У марту мјесецу очекујемо пораст броја различитих врста полена. Оно што је у периоду емитовања полена дрвећа за наступајући период увијек у фокусу је полен брезе. Ти полени имају најјачи алергени потенцијал од свих полена који се у прољеће биљеже и самим тим и највећи број људи има и бурне алергијске симптоме", рекла је Мирјана Митровић.
Она наглашава да је важно да се утврди са љекарима алерголозима на коју врсту полена је особа алергична и почну прописане терапије.
"За особе алергичне на полен брезе је савјет да већ крену 10-15 дана раније са терапијама док овај полен не достигне високе концентрације", рекла је Митровић.
"Савјет је да се избјегава боравак у природи у пријеподневним часовима, када је топло и благо вјетровито, и да се прате извјештаји на сајту Агенције за заштиту животне средине и на Апликацији Полен Србија, јер је тако могуће ускладити своје кретање у мјестима са ниским вриједностима полена, нарочито за викенде и празнике", рекла је Мирјана Митровић.
