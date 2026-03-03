Шта се дешава са тијелом ако немате односе дужи период?

Извор:
03.03.2026
Познато је да оргазам може да има утицај и на ублажавање менструације и менструалних болова, па су у случају апстиненције од секса посебно погођене жене.
Апстиненција од секса, била она намјерна или не, може да се догоди свакоме, али стручњаци упозоравају да дужи периоди без сексуалних односа могу имати значајне физиолошке и психичке посљедице. Иако се ови ефекти односе на све, неке промјене су специфичне за жене.
Сертификована сексуална терапеуткиња Сари Купер објашњава да веома дуга апстиненција може довести до губитка сексуалне жеље, по принципу "користи или изгуби".
"Неки људи који апстинирају од секса с временом почињу да се осјећају тромо, губе виталност и жељу за сексом", рекла је за Реадер'с Дигест. "Моји клијенти то понекад описују оном старом далеко од очију, далеко од срца."
Један од утицаја недостатка секса код жена јесте стањивање вагиналних зидова. Због тога сексуални однос након дуже паузе може бити болан или непријатан.
"Ако годинама немате редовне сексуалне односе, зидови вагине се стањују, што може довести до болног секса када му се напокон вратите", објаснила је др Купер.
Додала је да је редован секс посебно важан за одржавање здравља вагиналних зидова код жена које пролазе кроз менопаузу, а Сјеверноамеричко друштво за менопаузу чак препоручује редован пенетративни секс.
Још једна промјена која се може примјетити јесте смањено природно влажење. Вагина се сама влажи током узбуђења, што олакшава однос, али нижи нивои естрогена који долазе с годинама такође могу утицати на то.
"Млада жена у двадесетим или тридесетим годинама има довољно естрогена који обезбјеђује да ткиво остане здраво, еластично и влажно чак и ако нема редовне односе", рекла је др Лорен.
Апстиненција може погоршати и менструалне болове. С друге стране, оргазам током менструације може помоћи у њиховом ублажавању. Др Лорен објашњава зашто је то тако: "Материца је мишић и многе жене током оргазма доживљавају контракције које убрзавају избацивање крви, а то ублажава менструалне грчеве. Поред тога, расте и ниво ендорфина, што додатно помаже код грчева."
