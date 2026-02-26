Четири знака да сте лоши у кревету

Извор:
Да ли сте се икада запитали колико сте добри у кревету? Иако се о томе ријетко говори, постоје знакови који сугеришу да ваш сексуални живот можда није на завидном нивоу.
Према анкетама и истраживањима о сексуалном односу, значајан дио људи није задовољан својим сексуалним животом, а многи се не осећају пријатно да отворено говоре о својим жељама и потребама, пише Унилад.
Од проблема у комуникацији и менталне одсутности до избјегавања иницијативе и прескакања предигре, постоји неколико разлога зашто ви или ваш партнер можда нисте "добри" у кревету.
Стручњаци истичу неколико кључних знакова.
Секс би требало да буде заједнички ужитак, а не једнострано искуство. Ако сте усресређени искључиво на своје задовољство, велика је вјероватноћа да ваш партнер није задовољан сексуалним чином.
Џема Најс, саветница за секс и везе, изјавила је за Метро да су себични љубавници обично особе којима недостаје емпатије или се муче с препознавањем партнерових сигнала, преноси Б92.
Како би се то поправило, предложила је да обратите више пажње на партнерове изразе лица, звукове и дисање јер ће вам то "боље показати шта му одговара на додир".
Иако неки парови прескачу предигру, стручњаци упозоравају да је то велика грешка. Анабел Најт, брачна савјетница и стручњакиња за секс, истиче да је важно да запамтите да већини жена "треба досљедна стимулација клиториса и доста предигре како би постигле задовољство".
Раније студије сугерисале су да би идеална предигра требало да траје између 15 и 20 минута. Џема додаје да предигра није само оно што се дешава непосредно прије секса, већ "почиње оног тренутка кад завршите с прошлим односом" и наставља се кроз флерт и међусобну интеракцију.
Многи људи се боре да остану присутни у тренутку интимног односа. Др Лори Бет Бисби упозорава да "одличан секс захтева да су све стране присутне, повезане и усресређене једна на другу".
Као рјешење, савјетује да усмјерите пажњу на један осјећај, попут вида или звука, те да се сваки пут, кад вам мисли одлутају, вратите на ту тачку како бисте се поново фокусирали на секс.
Ако ваш партнер никада не иницира секс, то не мора нужно да значи да сте лоши у кревету, али може да буде знак да нешто није у реду. Анабел Најт савјетује отворен разговор.
"Разговарајте нежно", каже она. "Испробајте нешто ново. Промијените рутину. Играчке, лубрикант или доњи веш могу да помогну да зачините ствари ако то већ нисте пробали. Заједнички ентузијазам је најсекси састојак."
