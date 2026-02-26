Logo
Продужено родитељско одсуство: Ево колико сада траје

Извор:

РТЦГ

26.02.2026

22:09

Фото: Pixabay

Влада Црне Горе утврдила је амандмане на Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду, којима се уводи родитељско одсуство у трајању од 14 мјесеци од дана рођења дјетета.

Новина предвиђа да мајкама припада 12 мјесеци, док су два мјесеца намијењена очевима као непреносиви дио права, а примјена ове одредбе везана је за дан приступања Црне Горе Европској унији.

Како је саопштено из Владе, амандмани су утврђени на приједлог Министарства рада, запошљавања и социјалног дијалога.

Према усвојеном рјешењу, родитељско одсуство за мајке остаје 12 мјесеци, док се додатна два мјесеца односе на очеве и не могу се преносити.

62432a6c4efe2 bhrt

БиХ

"Неће вам проћи, грађани Српске неће плаћати дугове БХРТ-а"

"Истовремено, амадманима је прописано да се раздобље родитељског одсуства у трајању од 14 мјесеци примјењује од дана приступања Црне Горе Европској унији, како би се обезбједила пуна примјена и преношење Директиве (ЕУ) 2019/1158 Европског парламента и Савјета од 20. јуна 2019. године о равнотежи између пословног и приватног живота родитеља и пружаоцима његе", навели су у саопштењу.

Усвојени амандмани, како се наводи, резултат су интензивне комуникације Министарства рада, запошљавања и социјалног дијалога са Европском комисијом, преноси РТЦГ.

