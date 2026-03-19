Logo
Large banner

Шест земаља хоће да се укључи око Хормуза: Да ли шаљу војску?

Аутор:

АТВ

19.03.2026

16:30

Коментари:

0
Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Уједињено Краљевство и још пет држава поручили су да су спремни укључити се у осигуравање безбједност пролаза бродова кроз Хормушки мореуз, једну од најважнијих свјетских поморских рута.

У заједничкој изјави британског премијера и челника Француске, Њемачке, Италије, Холандије и Јапана наводи се и да ће ове земље предузети кораке с циљем стабилизације глобалних енергетских тржишта.

У наставку преносимо комплетну заједничку изјаву шест држава.

- Цијелим срцем осуђујемо недавне нападе Ирана на ненаоружане трговачке бродове у Заливу, нападе на цивилну инфраструктуру, укључујући нафтна и плинска постројења, као и де факто затварање Хормушког мореуза од стране иранских снага.

Изражавамо дубоку забринутост због ескалације сукоба.

Позивамо Иран да одмах престане с пријетњама, постављањем мина, нападима дроновима и ракетама те свим другим покушајима блокирања мореуза за комерцијални промет те да поступи у складу с Резолуцијом Савјета безбједности УН-а 2817.

Слобода пловидбе темељно је начело међународног права, укључујући и Конвенцију Уједињених народа о праву мора.

Глобалне посљедице

Посљедице иранских потеза осјетиће људи широм свијета, посебно најрањивији.

У складу с Резолуцијом 2817, наглашавамо да такво ометање међународне пловидбе и поремећај глобалних ланаца снабдијевања енергијом представљају пријетњу међународном миру и безбједности. У том смислу позивамо на хитан, свеобухватан мораторијум на нападе на цивилну инфраструктуру, укључујући нафтна и гасна постројења.

Изражавамо спремност да допринесемо одговарајућим напорима како би се осигурао сигуран пролаз кроз мореуз.

Поздрављамо ангажман држава које учествују у припремном планирању.

Поздрављамо одлуку Међународне агенције за енергију о одобрењу координисаног пуштања стратешких нафтних резерви.

Додатне мјере

Подузећемо и додатне мјере за стабилизацију енергетских тржишта, укључујући сарадњу с одређеним произвођачима ради повећања производње.

Радићемо и на пружању подршке најпогођенијим државама, укључујући кроз Уједињене народе и међународне финансијске институције. Поморска безбједност и слобода пловидбе користе свим државама.

Позивамо све државе да поштују међународно право и очувају темељна начела међународног просперитета и безбједност", наводи се у заједничкој изјави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

Иран

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Калас открива: Ово је приоритет за ЕУ!

21 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Економија

Шанса за неке: Свијет пред недостатком кључног производа због Ирана

1 д

1
Хормушки мореуз

Свијет

Иран отворио Хормушки мореуз за три земље, међу њима и једна држава из Европе

2 д

0
Хормушки мореуз

Свијет

Алармантно упозорење: Ово је сада можда и важније од нафте

3 д

1

Више из рубрике

Пала ракета из руског новинара Стива Свинија

Свијет

Драматичан снимак: Ракета пала поред руског новинара, хитно пребачен у болницу

3 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Несвакидашњи случај: Пацијенткиња неће да напусти болницу ни пет мјесеци након отпуста

4 ч

0
Хегсет: Крaј операције кад се испуне циљеви, данас највећи "талас удара"

Свијет

Хегсет: Крaј операције кад се испуне циљеви, данас највећи "талас удара"

4 ч

0
Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

Свијет

Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Ђаво се крије у детаљима: Крај јефтиним половним аутима из Европе, БиХ би могла бити тешко погођена

18

39

Трамп: Јапан ће преузети одговорност у рату са Ираном, за разлику од НАТО

18

34

Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

18

28

Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

18

15

Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner