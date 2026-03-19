Шест земаља хоће да се укључи око Хормуза: Да ли шаљу војску?

Аутор:АТВ
19.03.2026
16:30
Коментари:0
Уједињено Краљевство и још пет држава поручили су да су спремни укључити се у осигуравање безбједност пролаза бродова кроз Хормушки мореуз, једну од најважнијих свјетских поморских рута.
У заједничкој изјави британског премијера и челника Француске, Њемачке, Италије, Холандије и Јапана наводи се и да ће ове земље предузети кораке с циљем стабилизације глобалних енергетских тржишта.
У наставку преносимо комплетну заједничку изјаву шест држава.
- Цијелим срцем осуђујемо недавне нападе Ирана на ненаоружане трговачке бродове у Заливу, нападе на цивилну инфраструктуру, укључујући нафтна и плинска постројења, као и де факто затварање Хормушког мореуза од стране иранских снага.
Изражавамо дубоку забринутост због ескалације сукоба.
Позивамо Иран да одмах престане с пријетњама, постављањем мина, нападима дроновима и ракетама те свим другим покушајима блокирања мореуза за комерцијални промет те да поступи у складу с Резолуцијом Савјета безбједности УН-а 2817.
Слобода пловидбе темељно је начело међународног права, укључујући и Конвенцију Уједињених народа о праву мора.
Посљедице иранских потеза осјетиће људи широм свијета, посебно најрањивији.
У складу с Резолуцијом 2817, наглашавамо да такво ометање међународне пловидбе и поремећај глобалних ланаца снабдијевања енергијом представљају пријетњу међународном миру и безбједности. У том смислу позивамо на хитан, свеобухватан мораторијум на нападе на цивилну инфраструктуру, укључујући нафтна и гасна постројења.
Изражавамо спремност да допринесемо одговарајућим напорима како би се осигурао сигуран пролаз кроз мореуз.
Поздрављамо ангажман држава које учествују у припремном планирању.
Поздрављамо одлуку Међународне агенције за енергију о одобрењу координисаног пуштања стратешких нафтних резерви.
Подузећемо и додатне мјере за стабилизацију енергетских тржишта, укључујући сарадњу с одређеним произвођачима ради повећања производње.
Радићемо и на пружању подршке најпогођенијим државама, укључујући кроз Уједињене народе и међународне финансијске институције. Поморска безбједност и слобода пловидбе користе свим државама.
Позивамо све државе да поштују међународно право и очувају темељна начела међународног просперитета и безбједност", наводи се у заједничкој изјави.
