Након пола вијека поново у школским клупама: 50 година матуре добојске Гимназије

Аутор:АТВ
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У школске клупе поново након пола вијека. Генерација ученика добојске Гимназије која је школу уписала 1972. године окупила се да би обиљежили 50 година матуре.
Присјетили су се ђачких дана, пријатељстава и успомена које ни вријеме није избрисало.
Након пет деценија, бивши гимназијалци, поново у школским клупама, али у знатно мањем броју у односу на 1972. годину. Тада их је у четири одјељења било 116. На прозивку наставника одазвало се њих 34-воро.
"Сјећам се лијепих дана, то су најљепши дани, када сазријеваш, прављење планова за живот, много анегдота шта се све дешавало", рекла је бивша ученица Гимназије, Биљана Максимовић.
Већина их је радни вијек завршила, а у пензији највише воле вријеме да проводе са унуцима. Они који су остали у Добоју, виђају се често, а захваљујући модерним технологијама, нису прекинули контакт ни са оним који живе на различитим континентима.
"Ми дјечаци, тада је било модерно да носимо дугу косу и сад кад је прољеће и јесен, имали смо физичко на полигону, нисмо у сали и сви смо носили дугу косу", каже још један бивши ученик, Зоран Радоњић.
Џенана је, каже, већину школских другара препознала, иако признаје да јој је требало времена да се сјети имена.
"Кад сам угледала овог једног другара Зицера, онда сам се сјетила како смо лудо, лудо уживали на матуралном путовању", рекла је Џенана Муланомеровић Мусић.
Дуже од двије деценије Анто Радић у добојској Гимназији радио је као професор физичког васпитања. Признаје, био је строг, али то је каже ишло у корист ученика.
"То су супер ученици, са њима је било дивота радити. Није било никаквих проблема, увијек су долазили на наставу", закључио је професор физичког васпитања, Анто Радић.
Бивши гимназијалци кажу, планирају се чешће окупљати да старим анегдотама додају и нове успомене, преноси РТРС
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