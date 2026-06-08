Logo
Large banner

Након пола вијека поново у школским клупама: 50 година матуре добојске Гимназије

Аутор:

АТВ
08.06.2026 17:24

Коментари:

0
50 година матуре Гимназија Добој након пола вијека поново у клупама
Фото: RTRS

У школске клупе поново након пола вијека. Генерација ученика добојске Гимназије која је школу уписала 1972. године окупила се да би обиљежили 50 година матуре.

Присјетили су се ђачких дана, пријатељстава и успомена које ни вријеме није избрисало.

Након пет деценија, бивши гимназијалци, поново у школским клупама, али у знатно мањем броју у односу на 1972. годину. Тада их је у четири одјељења било 116. На прозивку наставника одазвало се њих 34-воро.

"Сјећам се лијепих дана, то су најљепши дани, када сазријеваш, прављење планова за живот, много анегдота шта се све дешавало", рекла је бивша ученица Гимназије, Биљана Максимовић.

Већина их је радни вијек завршила, а у пензији највише воле вријеме да проводе са унуцима. Они који су остали у Добоју, виђају се често, а захваљујући модерним технологијама, нису прекинули контакт ни са оним који живе на различитим континентима.

"Ми дјечаци, тада је било модерно да носимо дугу косу и сад кад је прољеће и јесен, имали смо физичко на полигону, нисмо у сали и сви смо носили дугу косу", каже још један бивши ученик, Зоран Радоњић.

Џенана је, каже, већину школских другара препознала, иако признаје да јој је требало времена да се сјети имена.

"Кад сам угледала овог једног другара Зицера, онда сам се сјетила како смо лудо, лудо уживали на матуралном путовању", рекла је Џенана Муланомеровић Мусић.

Дуже од двије деценије Анто Радић у добојској Гимназији радио је као професор физичког васпитања. Признаје, био је строг, али то је каже ишло у корист ученика.

"То су супер ученици, са њима је било дивота радити. Није било никаквих проблема, увијек су долазили на наставу", закључио је професор физичког васпитања, Анто Радић.

Бивши гимназијалци кажу, планирају се чешће окупљати да старим анегдотама додају и нове успомене, преноси РТРС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

50 година матуре

јубилеј

Гимназија Добој

матура

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Превозници из региона спремни да поново блокирају прелазе

Друштво

Превозници из региона спремни да поново блокирају прелазе

4 ч

0
сладолед десерт слаткиш

Друштво

Направите домаћи сладолед од само једног састојка: Д‌јеца ће га обожавати

4 ч

0
директор Аутопутева Републике Српске

Друштво

Вишковић: У петак почетак радова на дионици ауто-пута Бијељина-Брчко

5 ч

1
гранични прелаз нови мост Градишка

Друштво

Наставља се промет робе и путника преко новог моста у Градишци

5 ч

0

  • Најновије

20

43

Додик: Српска листа остала гарант опстанка српског народа на Косову и Метохији

20

40

Сладић открио када топлотни талас стиже у БиХ

20

32

Цвијановић: У БиХ нема ни закона, ни демократије, ни владавине права, ни слободе говора

20

28

Додик: Саслушање Јасенка Тодоровића наставак политичке инквизиције против слободе говора

20

16

Америчка војска пуцала на нафтни танкер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner