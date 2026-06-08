Превозници из региона спремни да поново блокирају прелазе

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Шеф Мисије Републике Србије при Европској унији и руководилац Оперативног тима за процес приступања ЕУ Данијел Апостоловић рекао је да се нада да ће ускоро бити пронађено прелазно рјешење за боравак возача из земаља Западног Балкана у земљама Шенгена, као што је то урађено са Хрватском, док се то питање не ријеши дугорочно.
Како је рекао, дугорочно рјешење проблема види кроз усвајање визне стратегије ЕУ.
Коментаришући најаве превозника да ће радикализовати протесте, јер на састанцима Радне групе Европска комисија није било никаквог помака ка рјешењу проблема дужине боравка професионалних возача у земљама Шенгена, Апостоловић је рекао да је то проблем који је на дневном реду већ више од двије године и подсјетио да су на њега упозоравали Европску комисију.
– Формирана је и радна група са Европском комисијом која се редовно састаје. Имали смо већ четири састанка. Дугорочно рјешење видимо кроз усвајање визне стратегије ЕУ, али то је нешто што је на дугом штапу. Сада са Европском комисијом и државама чланицама покушавамо да то ријешимо, да кажем, краткорочно – рекао је Апостоловић новинарима након конференције „Дијалог о економским аспектима европских интеграција и усклађивању националног законодавства са правним тековинама Европске уније“, коју је организовала Америчка привредна комора у Србији у Београд.
Подсјетио је да је Хрватска већ усвојила измјене и допуне закона о странцима.
– Тако да вјерујем да ћемо и са другим државама чланицама моћи билатерално да разговарамо, да премостимо тај проблем у наредном периоду. Разумијем да су губици за привреду велики. То је и разлог што смо још прије двије године покренули ово питање – рекао је он.
Додао је да Европска комисија у почетку није имала никакву врсту разумијевања и емпатије према овом проблему, али да су сада схватили важност његовог што скоријег рјешавања.
– На питање када се очекује прелазно рјешење са другим земљама, попут оног са Хрватском, Апостоловић је рекао да у овом тренутку не може да прецизира. Само оно што желим да кажем јесте да интензивно радимо на проналажењу рјешења. Максимално смо посвећени, стално смо у контакту и комуникацији. Дакле, вјерујем да ће доћи до рјешења и да ће државе чланице бити флексибилне – рекао је Апостоловић.
Члан Управног одбора пословног удружења Међународни транспорт Србије Душан Николић изјавио је раније за Танјуг да на састанцима Радне групе Европске комисије 1. и 2. јуна није било никаквог помака ка рјешењу проблема дужине боравка професионалних возача у земљама Шенгена.
Николић је рекао да на састанцима са Европском комисијом нема ничег новог и да се, како каже, иста прича врти укруг.ж
Превозници из региона крајем јануара блокирали су прелазе због строгог визног режима Европске уније, познатог као правило 90/180 дана.
Према правилима ЕУ, возачи из земаља које нису чланице могу провести највише 90 дана у периоду од 180 дана унутар шенгенске зоне.
Додатни притисак изазвало је увођење новог Система уласка и изласка (ЕЕС), који предвиђа узимање биометријских података на границама.
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