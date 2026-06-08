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Сутра до 34 степена

Аутор:

АТВ
08.06.2026 14:54

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Град Бањалука
Фото: Ustupljena fotografija

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује топло и претежно сунчано вријеме уз променљиву облачност и дневну температуру ваздуха до 34 степена Целзијусова.

У послијеподневним часовима на истоку и сјеверу биће облачно уз локалну појаву слабе кише, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, западног и југозападног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од 10 до 17, на југу око 20 степени, а дневна од 28 до 33, у вишим пред‌јелима од 22 степена Целзијусова.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 13, Хан Пијесак 20, Чемерно 21, Калиновик 22, Кнежево 23, Соколац 24, Гацко 25, Сребреница 26, Мркоњић Град, Ливно и Сарајево 27, Рудо, Србац, Фоча, Шипово, Зворник, Нови Град, Сански Мост и Тузла 28, Вишеград, Приједор, Рибник, Бањалука, Бијељина, Дрвар и Градачац 29, Требиње и Билећа 30, те Мостар 32 степена Целзијусова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Временска прогноза

вријеме сутра

сунчано и топло

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облачно вријеме

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