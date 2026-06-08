Сутра до 34 степена

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује топло и претежно сунчано вријеме уз променљиву облачност и дневну температуру ваздуха до 34 степена Целзијусова.
У послијеподневним часовима на истоку и сјеверу биће облачно уз локалну појаву слабе кише, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, западног и југозападног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха биће од 10 до 17, на југу око 20 степени, а дневна од 28 до 33, у вишим предјелима од 22 степена Целзијусова.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 13, Хан Пијесак 20, Чемерно 21, Калиновик 22, Кнежево 23, Соколац 24, Гацко 25, Сребреница 26, Мркоњић Град, Ливно и Сарајево 27, Рудо, Србац, Фоча, Шипово, Зворник, Нови Град, Сански Мост и Тузла 28, Вишеград, Приједор, Рибник, Бањалука, Бијељина, Дрвар и Градачац 29, Требиње и Билећа 30, те Мостар 32 степена Целзијусова.
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