Ако се пензије у Српској повећају за 3,55 одсто, колико је то у маркама

Аутор:Стеван Лулић
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Власти у Републици Српској најавиле су да ће у августу доћи до ванредног повећања пензија, а, иако одлука још није донесена, пензионери се надају да ће оно износити 3,55 одсто.
Предсједник Удружења пензионера Српске Ратко Трифуновић прије неколико дана рекао је да ће одлука о повећању бити донесена у јулу након ребаланса.
Ако би дошло до повећања за поменути проценат то значи да ће најнижа пензија до 15 година пензијског стажа расти за око 12 марака и износиће нешто изнад 360 КМ.
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Минимална пензија за 40 година стажа тренутно износи 698,89, што значи да ће бити увећана за нешто мање од 25 КМ достићи ће износ око 723 марке.
Највише пензија за мај мјесец тренутно износи 3.776,10, а након увећања од 3,55 одсто, ако се потврди овај проценат, биће повећана на око 3.910 марака, што је раст за око 134 марке.
Подсјећамо, пензије у Републици Српској у јануару су повећање за 6,45 одсто, што је редовно годишње усклађивање.
Пензије су тада повећане за свих за око 294.000 корисника, а за ову годину буџет за ове намјене износи 2,194 милијарде КМ.
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То је било 23. усклађивање у посљедњих 12 година, односно девет редовних и 14 ванредних. Дакле, августовско усклађивање биће 15. ванредно у посљедњих 12 година.
Трифуновић је раније рекао да би поједини пензионери у овој години могли да добију и једнократну помоћ.
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"Послали смо захтјев Влади Српске, и сад чекамо. Једнократну помоћ смо тражили за све пензионере чија су примања до износа просјечне пензије. Колика ће та једнократна помоћ бити, још не знамо, али мислим да неће бити испод 100 КМ. Све зависи од тога колико у државној каси има пара", поручио је Трифуновић.
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