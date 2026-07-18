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Драма на небу: Авион из Солуна улетио у олују

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 21:55

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Драма на небу: Авион из Солуна улетио у олују
Фото: Pexels

Авион који је са закашњењем полетио из Солуна око 18 часова, а требало је око 19 часова да слети на аеродром "Морава" у Лађевцима, преусмерен је због снажног невремена које се са подручја Чачка преместило ка Краљеву и Крагујевцу

Према подацима доступним на апликацији "FlightRadar", посада је у више наврата покушавала да слети на аеродром "Морава", али је због изузетно тешких временских услова авион на крају преусмјерен на аеродром „Никола Тесла“ у Београду, преноси Рина.

Снажно невреме праћено обилном кишом, грмљавином и јаким вјетром током вечери захватило је шири дио западне и централне Србије, преноси Телеграф.

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Тагови :

авион

летови

Олуја

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