Драма на небу: Авион из Солуна улетио у олују

Аутор:АТВ редакција
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Авион који је са закашњењем полетио из Солуна око 18 часова, а требало је око 19 часова да слети на аеродром "Морава" у Лађевцима, преусмерен је због снажног невремена које се са подручја Чачка преместило ка Краљеву и Крагујевцу
Према подацима доступним на апликацији "FlightRadar", посада је у више наврата покушавала да слети на аеродром "Морава", али је због изузетно тешких временских услова авион на крају преусмјерен на аеродром „Никола Тесла“ у Београду, преноси Рина.
Снажно невреме праћено обилном кишом, грмљавином и јаким вјетром током вечери захватило је шири дио западне и централне Србије, преноси Телеграф.
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