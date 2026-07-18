Полиција објавила снимак: Аутопутем возио 241 километара на час!

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе саобраћајне полиције зауставили су возача који је на ауто-путу код Пирота возио брзином од 241 километар на час, на путу гдје је ограничење брзине 130 километара на час.
"Припадници Управе саобраћајне полиције у Дирекцији полиције пресретачем су измјерили прекорачење брзине, зауставили и искључили из саобраћаја четрдесетогодишњег држављанина Ирака", објавило је Министарство унутрашњих послова на свом Инстаграм профилу.
Против возача ће бити поднесена прекршајна пријава за насилничку вожњу у скраћеном поступку.
МУП упозорава да је брзина најчешћи узрок саобраћајних незгода са најтежим посљедицама – што је брзина већа, мање је времена за реакцију, а посљедице су готово увијек теже.
"При брзини од 241 километар на час није питање да ли ће грешка бити скупа. Питање је само да ли ће неко преживјети њене посљедице", наводи МУП.
Припадници Управе саобраћајне полиције у Дирекцији полиције, који контролишу саобраћај пресретачима, у претходних 48 сати зауставили су четири возача због учињених прекршаја насилничке вожње, као и 15 возача због других прекршаја који су Законом о безбједности саобраћаја на путевима прописани као тежи прекршаји.
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