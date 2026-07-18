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Малољетник (15) тешко претучен: Ухапшена двојица нападача

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 15:17

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Због сумње да су тешко претукли малољетника, ухапшени су М.К. (21) и В.С. (21) из Београда.

За сада нису познате околности под којим је малољетни П. Р. (15) нападнут.

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Јавни тужилац Првог основној јавног тужилаштва у Београду наложио је да ухапшенима буде одређено задржавања до 48 сати у ком року ће уз кривичну пријаву за тешку тјелесну повреду да буду приведени на саслушање у то тужилаштво.

(Телеграф.рс)

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малољетници

Београд

Туча

хапшење

Полиција

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