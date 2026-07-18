Малољетник (15) тешко претучен: Ухапшена двојица нападача

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због сумње да су тешко претукли малољетника, ухапшени су М.К. (21) и В.С. (21) из Београда.
За сада нису познате околности под којим је малољетни П. Р. (15) нападнут.
Свијет
У коферу на улици пронађено тијело: Ужасан призор у Атини
Јавни тужилац Првог основној јавног тужилаштва у Београду наложио је да ухапшенима буде одређено задржавања до 48 сати у ком року ће уз кривичну пријаву за тешку тјелесну повреду да буду приведени на саслушање у то тужилаштво.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
11
16
07
15
57
15
56
15
43
Тренутно на програму