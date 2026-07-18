Почело је: Локалне непогоде захватају дијелове Српске

Аутор:АТВ редакција
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На западу Српске постепено долази до наоблачења уз повремену кишу и пљускове са грмљавином.
Невријеме са ледом данас је захватило подручје измеђи Шипова и Језера, преноси РТРС.
До вечери пљускови ће се ширити даље ка истоку и сјеверу, а на сјеверу се очекују и локалне непогоде уз јаче падавине, јак до олујни ветар, при чему је могућа и појава града понегдје, док на југу остаје сунчано.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверни, у зонама пљускова повремено јак.
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Објављено када се очекује невријеме и које дијелове ће погодити
Максимална температура ваздуха биће од 32 на западу до 38 на југу и истоку, у вишим предјелима од 27 степени Целзујусових.
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