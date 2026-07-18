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Почело је: Локалне непогоде захватају дијелове Српске

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 16:23

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На западу Српске постепено долази до наоблачења уз повремену кишу и пљускове са грмљавином.
Фото: РТРС

На западу Српске постепено долази до наоблачења уз повремену кишу и пљускове са грмљавином.

Невријеме са ледом данас је захватило подручје измеђи Шипова и Језера, преноси РТРС.

До вечери пљускови ће се ширити даље ка истоку и сјеверу, а на сјеверу се очекују и локалне непогоде уз јаче падавине, јак до олујни ветар, при чему је могућа и појава града понегд‌је, док на југу остаје сунчано.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверни, у зонама пљускова повремено јак.

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Максимална температура ваздуха биће од 32 на западу до 38 на југу и истоку, у вишим пред‌јелима од 27 степени Целзујусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вријеме

Киша

Пљускови

невријеме

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