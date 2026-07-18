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Експлозија бомбе однијела и другу жртву: Другови се добацивали бомбом, један младић се бори за живот

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 17:01

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Од повреда задобијених у синоћној експлозији, повредама је подлегао још један мушкарац. Експлозија се догодила у дворишту породичне куће у Старчеву, у Панчеву.

На лицу мјеста страдао је младић, стар 30 година, док је његов пријатељ накнадно подлегао повредама. Љекари се боре за живот још једне мушке особе.

До несреће је дошло када су се тројица мушкараца добацивала бомбом.

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Како сазнаје Телеграф.рс, трагедији је претходила прослава. Друштво се окупило и дружило у дворишту уз музику, када су тројица мушкараца одлучила да се добацују бомбом. У том добацивању, један од њих је активирао бомбу, која је експлодирала.

Мушкарац који је активирао бомбу погинуо је на лицу мјеста, док су друга двојица задобила тешке тјелесне повреде. Упркос напорима љекара, други мушкарац је подлегао повредама.

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Тагови :

Бомба

Експлозија

преминуо мушкарац

Панчево

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