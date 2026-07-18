Некадашњи италијански тенисер: Синер пати

Аутор:АТВ редакција
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Јаник Синер је послије великог разочарања на Ролан Гаросу показао зашто је први тенисер свијета након што је одбранио титулу на Вимблдону.
О томе је говорио Паоло Лоренци, некада 33. тенисер света, данас директор Мастерса у Риму и тениски консултант.
"Мислим да је број један прије свега због начина на који се носи са тешким тренуцима", рекао је Лоренци.
Он је истакао да Синер успијева да сакрије проблеме чак и када се током меча нађе под притиском.
"У сваком мечу увијек постоји тренутак у ком противник може да победи или барем да вас доведе у тешку позицију, јер је немогуће одржати тај ниво два или три сета. Он се са проблемима носи исто када изгуби турнир као и током самог меча", додао је.
Лоренци сматра да је највећа Синерова снага управо то што не дозвољава противницима да виде кроз шта пролази.
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"Никада немате утисак да пролази кроз тежак период. У реалности, он пати, али то не показује пред ривалима", поручио је Лоренци.
Зато је, како каже, одговор послије Ролан Гароса био најбоља могућа порука конкуренцији.
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"Још једном је одговорио ривалима који су мислили да пролази кроз кризу", закључио је Лоренци.
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