Моторијада у Лакташима окупила велики број двотачкаша

Аутор:АТВ редакција
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Моторијада у организацији Мото-клуба "Шкорпион" Лакташи окупила је велики број двоточкаша.
Током манифестације, посјетиоце очекује богат музички и забавни програм.
Улаз на све програмске садржаје је бесплатан, а очекује се долазак великог броја мотоциклиста и гостију из региона.
Моторијада у Лакташима већ годинама представља један од препознатљивих љетних догађаја у граду, окупљајући љубитеље мотора, рок музике и дружења у јединственој атмосфери.
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