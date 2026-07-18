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Моторијада у Лакташима окупила велики број двотачкаша

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 19:47

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Моторијада Лакташи
Фото: ATV / Magdalena Gligić

Моторијада у организацији Мото-клуба "Шкорпион" Лакташи окупила је велики број двоточкаша.

Током манифестације, посјетиоце очекује богат музички и забавни програм.

Улаз на све програмске садржаје је бесплатан, а очекује се долазак великог броја мотоциклиста и гостију из региона.

Моторијада у Лакташима већ годинама представља један од препознатљивих љетних догађаја у граду, окупљајући љубитеље мотора, рок музике и дружења у јединственој атмосфери.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Моторијада

Лакташи

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