Петковић: Пуцање у молитвишту порука Србима да нису добро дошли

Аутор:АТВ редакција
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Начелник општине Петрово Озрен Петковић очекује да ће надлежни органи пронаћи лица која су пуцала из ватреног оружја на соларну расвјету на молитвишту у српском повратничком насељу Горња Бријесница код Лукавца.
"Порука јасна и, нажалост, није прва, а то је да Срби нису добро дошли у своје родно мјесто", изјавио је Петковић Срни.
Он је истакао да ово није прва таква порука Србима који желе самостално да обнове своја порушена имања на том дијелу Федерацији БиХ.
Из српског Завичајног удружења мјештана Горње Бријеснице Срни је речено да је ово једна у низу негативних порука Србима, који упркос опструкцијама на одрживом повратку неће одустати од обнове својих вијековних имања.
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Члан Удружења Лазо Трипуновић рекао је да су били присиљени да поставе соларну расвјету на молитвишту с обзиром да и након више од три деценије федералне власти нису обезбиједиле струју овом српском подручју.
Молитвиште у српском повратничком насељу Горња Бријесница представља вјековно саборно мјесто и симбол повратка и обнове. Након година запуштености, мјештани су обновили овај простор, а на локацији је постављен и освештан крст.
Ово мјесто је од великог духовног значаја за протјерани српски народ са подручја Озрена.
(СРНА)
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