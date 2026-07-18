Познато када почиње реконструкција пута Требиње-Билећа

Аутор:АТВ редакција
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Предузете су припремне активности за реконструкцију магистралног пута Требиње-Билећа, а радови процијењене вриједности око 11,5 милиона КМ требало би да почну крајем године, речено је Срни у јавном предузећу "Путеви Републике Српске".
Из овог предузећа наводе да је сачињен главни пројекат рехабилитације као основ за даљу реализацију пројекта.
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"Пројектом је предвиђена санација путног правца у дужини од приближно 29 километара. Вриједност радова ће зависити од стања тржишта у том тренутку, а процијењена је на 11.512.000 КМ", додају из "Путева Републике Српске".
Наводе да је почетак радова планиран крајем године након спровођења неопходних процедура и стварања услова за увођење извођача у посао.
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О свим наредним активностима и динамици реализације пројекта јавност ће бити благовремено информисана, рекли су у јавном предузећу "Путеви Републике Српске".
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