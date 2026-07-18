Logo

Познато када почиње реконструкција пута Требиње-Билећа

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 13:57

Коментари:

0
Пут Требиње-Билећа
Фото: Screenshot / YouTube

Предузете су припремне активности за реконструкцију магистралног пута Требиње-Билећа, а радови процијењене вриједности око 11,5 милиона КМ требало би да почну крајем године, речено је Срни у јавном предузећу "Путеви Републике Српске".

Из овог предузећа наводе да је сачињен главни пројекат рехабилитације као основ за даљу реализацију пројекта.

Цвијановић у посјети фарми "Лазић"

Економија

Цвијановић у посјети фарми ''Лазић'': Све овдје је импресивно

"Пројектом је предвиђена санација путног правца у дужини од приближно 29 километара. Вриједност радова ће зависити од стања тржишта у том тренутку, а процијењена је на 11.512.000 КМ", додају из "Путева Републике Српске".

Наводе да је почетак радова планиран крајем године након спровођења неопходних процедура и стварања услова за увођење извођача у посао.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Конаковић у Америци - погрешан човјек на погрешном мјесту

О свим наредним активностима и динамици реализације пројекта јавност ће бити благовремено информисана, рекли су у јавном предузећу "Путеви Републике Српске".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

Билећа

Путеви Републике Српске

Пут Требиње-Билећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Мишо Памучина уловио змију дужу од два метра

Градови и општине

Требињски херој Мишо Памучина уловио звијер дужу од два метра

22 ч

2
Експресна реакција Цивилне заштите након невремена у Зворнику

Градови и општине

Експресна реакција Цивилне заштите након невремена у Зворнику

23 ч

0
Директор "Електоридистибуције" Пале Ацо Станишић потписао је данас споразум са директорима основних школа о додјели руксака за 1.020 првачића из 13 општина које ово предузеће снабдијева електричном енергијом, као и за чланове паљанског Удружења "Сунце".

Градови и општине

Потписани споразуми о додјели руксака за 1.018 првачића са подручја 13 општина

1 д

0
Доња Слатина Шамац отворена апотека

Градови и општине

Отворена апотека у Горњој Слатини

1 д

0

  • Најновије

16

11

Чаша воде прије кафе: Навика која вам може сачувати здравље

16

07

Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)

15

57

Петковић: Пуцање у молитвишту порука Србима да нису добро дошли

15

56

Шок због цијене сладоледа у посластичарници: Кугла 7.5 евра

15

43

Брена и Сека узбуркале интернет овом објавом: "Ручкић, кафица, ракијица"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима