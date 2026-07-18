Ново правило на омиљеном љетовалишту Срба: Више ништа није исто

Аутор:АТВ редакција
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Планирате љетовање у Грчкој? Обавезно обратите пажњу на ново правило, које би могло да вас кошта омиљеног мјеста на плажи - али и опреме коју оставите без надзора.
Општина Касандра, на првом прсту Халкидикија, одлучила је да стане на пут дугогодишњој пракси заузимања мјеста на јавним плажама остављањем пешкира, сунцобрана, лежаљки и друге опреме сатима, па чак и данима унапријед.
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На више плажа већ су постављена званична обавјештења којима се посјетиоци упозоравају да остављање ствари без присуства више није дозвољено. Циљ ове мјере је да јавне плаже буду подједнако доступне свим купачима, без "резервисаних" мјеста.
Према новим правилима, власници имају 24 сата да уклоне остављену опрему. Након истека тог рока, комуналне службе имају право да је уклоне и третирају као напуштену имовину, без обавезе да је врате власнику.
Одлука је донијета у складу са грчким прописима који гарантују слободан приступ јавним плажама и спречавају њихово нелегално присвајање. То практично значи да свако ко покуша да сачува мјесто остављањем пешкира или сунцобрана ризикује да по повратку затекне празну плажу – и остане без своје опреме.
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Многи туристи и локални становници подржали су ову мјеру, сматрајући да ће коначно ријешити проблем раног заузимања најбољих мјеста на плажи и омогућити праведније коришћење обале током љетне сезоне.
(Телеграф.рс)
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