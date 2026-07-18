Logo

Ново правило на омиљеном љетовалишту Срба: Више ништа није исто

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 14:17

Коментари:

0
Халкидики Грчка
Фото: Pexel/ Γεώργιος Μπούζμπας

Планирате љетовање у Грчкој? Обавезно обратите пажњу на ново правило, које би могло да вас кошта омиљеног мјеста на плажи - али и опреме коју оставите без надзора.

Општина Касандра, на првом прсту Халкидикија, одлучила је да стане на пут дугогодишњој пракси заузимања мјеста на јавним плажама остављањем пешкира, сунцобрана, лежаљки и друге опреме сатима, па чак и данима унапријед.

Вишеград

Друштво

Планине око Вишеграда - нетакнуто благо Републике Српске

Обавјештења на плажама

На више плажа већ су постављена званична обавјештења којима се посјетиоци упозоравају да остављање ствари без присуства више није дозвољено. Циљ ове мјере је да јавне плаже буду подједнако доступне свим купачима, без "резервисаних" мјеста.

Према новим правилима, власници имају 24 сата да уклоне остављену опрему. Након истека тог рока, комуналне службе имају право да је уклоне и третирају као напуштену имовину, без обавезе да је врате власнику.

Слободан приступ плажама

Одлука је донијета у складу са грчким прописима који гарантују слободан приступ јавним плажама и спречавају њихово нелегално присвајање. То практично значи да свако ко покуша да сачува мјесто остављањем пешкира или сунцобрана ризикује да по повратку затекне празну плажу – и остане без своје опреме.

Телефон

Економија

Велика погодност грађанима стиже почетком седмице

Многи туристи и локални становници подржали су ову мјеру, сматрајући да ће коначно ријешити проблем раног заузимања најбољих мјеста на плажи и омогућити праведније коришћење обале током љетне сезоне.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Грчка

Халкидики

Плажа

Коментари (0)

Прочитајте више

киша невријеме падавине обилне

Регион

Снажно невријеме у Загребу: Возачи стали насред пута, издато наранџасто упозорење

2 ч

0
Грудњак

Савјети

Како одабрати праву величину грудњака?

2 ч

0
Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Друштво

Објављено када се очекује невријеме и које дијелове ће погодити

2 ч

0
Пјевач Драгомир Деспић Десингерица

Сцена

Десингерица приведен у Црној Гори: Полиција упала на његов наступ

2 ч

0

Више из рубрике

беба и мајка руке

Свијет

Након 38 година открили да су замијењени у породилишту: Породице тужиле болницу

3 ч

0
Вајлдберис у пламену након украјинског напада

Свијет

Застрашујући снимци из Москве: Гори Руски Амазон

3 ч

0
Saobraćaj Ormuski moreuz

Свијет

Горе танкери у Ормуском мореузу, катастрофа се не смирује

4 ч

0
Настрадали адвокат

Свијет

Млади адвокат и његова дјевојка нађени мртви у аутомобилу

4 ч

0

  • Најновије

16

11

Чаша воде прије кафе: Навика која вам може сачувати здравље

16

07

Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)

15

57

Петковић: Пуцање у молитвишту порука Србима да нису добро дошли

15

56

Шок због цијене сладоледа у посластичарници: Кугла 7.5 евра

15

43

Брена и Сека узбуркале интернет овом објавом: "Ручкић, кафица, ракијица"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима