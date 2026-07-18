Logo

Кадиров послао поруку земљама НАТО: Чекамо наређење Путина

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 15:09

Коментари:

0
Кадиров послао поруку земљама НАТО: Чекамо наређење Путина

Предсједник Чеченије Рамзан Кадиров изјавио је да би Русија требало да размотри извођење удара на земље НАТО које, како је навео, отворено испоручују оружје и пружају другу подршку Украјини.

"Не би било наодмет почети и од оних земаља које се, скривајући се иза скраћенице НАТО, не стиде да отворено и демонстративно снабдијевају украјинске снаге оружјем, обавјештајним подацима и другом подршком. Вријеме је да се отвори ватра“, поручио је Кадиров на свом Телеграм каналу.

"Чим осјете мирис тротила, чим чују рафале из 'калашњикова' и звекет тенкова Т-90, одмах ће све схватити и доћи до истине“, рекао је Кадиров.

хапшење, лисице

Хроника

Мирнес Рибић пронађен у гепеку: Завршена потрага за одбјеглим затвореником

Он је оцијенио да земље НАТО "разумију само језик силе" и додао да Русија неће "скрштених руку посматрати оно што се дешава“.

Кадиров је поручио да ће, уколико предсједник Владимир Путин изда одговарајуће наређење, "остало бити урађено", преноси "Ало".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Рамзан Кадиров

НАТО

Владимир Путин

Коментари (0)

Више из рубрике

Полицијско возило Грчке паркирано на улици.

Свијет

У коферу на улици пронађено тијело: Ужасан призор у Атини

1 ч

0
Њемачко полицијско возило на улици.

Свијет

Висок степен пријетње: Узбуна у Њемачкој

1 ч

0
Халкидики Грчка

Свијет

Ново правило на омиљеном љетовалишту Срба: Више ништа није исто

1 ч

0
беба и мајка руке

Свијет

Након 38 година открили да су замијењени у породилишту: Породице тужиле болницу

3 ч

0

  • Најновије

16

11

Чаша воде прије кафе: Навика која вам може сачувати здравље

16

07

Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)

15

57

Петковић: Пуцање у молитвишту порука Србима да нису добро дошли

15

56

Шок због цијене сладоледа у посластичарници: Кугла 7.5 евра

15

43

Брена и Сека узбуркале интернет овом објавом: "Ручкић, кафица, ракијица"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима