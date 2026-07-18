Кадиров послао поруку земљама НАТО: Чекамо наређење Путина

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Чеченије Рамзан Кадиров изјавио је да би Русија требало да размотри извођење удара на земље НАТО које, како је навео, отворено испоручују оружје и пружају другу подршку Украјини.
"Не би било наодмет почети и од оних земаља које се, скривајући се иза скраћенице НАТО, не стиде да отворено и демонстративно снабдијевају украјинске снаге оружјем, обавјештајним подацима и другом подршком. Вријеме је да се отвори ватра“, поручио је Кадиров на свом Телеграм каналу.
"Чим осјете мирис тротила, чим чују рафале из 'калашњикова' и звекет тенкова Т-90, одмах ће све схватити и доћи до истине“, рекао је Кадиров.
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Он је оцијенио да земље НАТО "разумију само језик силе" и додао да Русија неће "скрштених руку посматрати оно што се дешава“.
Кадиров је поручио да ће, уколико предсједник Владимир Путин изда одговарајуће наређење, "остало бити урађено", преноси "Ало".
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