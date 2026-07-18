Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)

Осумњичен за више кривичних дјела

Осумњиченом Тузлаку на терет се ставља да је починио кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце са порнографијом.

Хроника Предложен притвор Тузлаку осумњиченом за врбовање дјеце за порнографију!

(Провјерено.инфо)