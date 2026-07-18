Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)

Аутор:АТВ редакција
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Основни суд у Бијељини, на приједлог Окружног јавног тужилаштва одредио је једномјесечни притвор З.П. из Тузле који је ухапшен у акцији "Карика" због врбовања дјеце за порнографију, сазнаје Провјерено.
Осумњиченом Тузлаку на терет се ставља да је починио кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце са порнографијом.
Хроника
Предложен притвор Тузлаку осумњиченом за врбовање дјеце за порнографију!
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