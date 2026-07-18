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Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 16:07

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Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)
Фото: MUP RS

Основни суд у Бијељини, на приједлог Окружног јавног тужилаштва одредио је једномјесечни притвор З.П. из Тузле који је ухапшен у акцији "Карика" због врбовања дјеце за порнографију, сазнаје Провјерено.

Осумњичен за више кривичних дјела

Осумњиченом Тузлаку на терет се ставља да је починио кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце са порнографијом.

Акција Карика

Хроника

Предложен притвор Тузлаку осумњиченом за врбовање дјеце за порнографију!

(Провјерено.инфо)

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Тагови :

Акција Карика

Бијељина

одређен притвор

Порнографија

ухапшен педофил

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