Предложен притвор Тузлаку осумњиченом за врбовање дјеце за порнографију!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Бијељини затражило је одређивање једномјесечног притвора за З.П. из Тузле који је ухапшен у акцији ”Карика” због врбовања дјеце за порнографију.
”Одређивање притвора предложено је због бојазни да ће осумњичени пуштањем на слободу уништити, сакрити, измијенити доказе и трагове важне за кривични поступак, као и због опасности да би пуштањем на слободу наставио са чињењем кривичних дјела”, саопштило је ОЈТ Бијељина.
Осумњиченом Тузлаку на терет се ставља да је починио кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце са порнографијом.
О приједлогу за притвор одлучиваће Основни суд у Бијељини.
Подсјетимо, З.П. је ухапшен у Бијељини након што је дошао на састанак са 14-годишњом дјевојчицом, с намјером обљубе. Међутим на договореном мјесту сачекали су га и ухапсили инспектори Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске.
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Осумњичени за покушај обљубе дјевојчице (14) у Бијељини предат Тужилаштву
”З.П. се сумњичи да је путем друштвених мрежа врбовао дјецу, наводио дјецу на израду садржаја дјечије порнографије, односно тражио да се описујући детаљно на који начин фотографишу интимне дијелове тијела, те упознавао дјецу са порнографијом, шаљући им фотографије и видео материјал порнографског садржаја, након чега је кроз комуникацију, користећи се друштвеним мрежама и апликацијама за комуникацију, договорио састанак са дјететом ради вршења обљубе. Ухапшен је када је дошао на састанак, а узраст дјетета са којом је комуницирао је 14 година”, саопштио је МУП Српске.
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