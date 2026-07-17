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Предложен притвор Тузлаку осумњиченом за врбовање дјеце за порнографију!

Аутор:

Огњен Матавуљ
17.07.2026 13:36

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Предложен притвор Тузлаку осумњиченом за врбовање дјеце за порнографију!
Фото: MUP RS

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини затражило је одређивање једномјесечног притвора за З.П. из Тузле који је ухапшен у акцији ”Карика” због врбовања дјеце за порнографију.

”Одређивање притвора предложено је због бојазни да ће осумњичени пуштањем на слободу уништити, сакрити, измијенити доказе и трагове важне за кривични поступак, као и због опасности да би пуштањем на слободу наставио са чињењем кривичних дјела”, саопштило је ОЈТ Бијељина.

Осумњичен за више кривичних дјела

Осумњиченом Тузлаку на терет се ставља да је починио кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце са порнографијом.

О приједлогу за притвор одлучиваће Основни суд у Бијељини.

Намјеравао да обљуби дјевојчицу, ухапшен на састанку

Подсјетимо, З.П. је ухапшен у Бијељини након што је дошао на састанак са 14-годишњом дјевојчицом, с намјером обљубе. Међутим на договореном мјесту сачекали су га и ухапсили инспектори Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске.

Акција Карика

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Дјеци слао порнографију

”З.П. се сумњичи да је путем друштвених мрежа врбовао дјецу, наводио дјецу на израду садржаја дјечије порнографије, односно тражио да се описујући детаљно на који начин фотографишу интимне дијелове тијела, те упознавао дјецу са порнографијом, шаљући им фотографије и видео материјал порнографског садржаја, након чега је кроз комуникацију, користећи се друштвеним мрежама и апликацијама за комуникацију, договорио састанак са дјететом ради вршења обљубе. Ухапшен је када је дошао на састанак, а узраст дјетета са којом је комуницирао је 14 година”, саопштио је МУП Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Акција Карика

ухапшен педофил

Порнографија

МУП Републике Српске

хапшење

Бијељина

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