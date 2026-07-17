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Многи се изненаде: Ево колико је Немања Гудељ старији од Анастасије Ражнатовић

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 14:07

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Немања и Анастасија Гудељ
Фото: Instagram/Anastasija Gudelj Raznatovic

Анастасија Ражнатовић и Немања Гудељ јуче су постали родитељи сина Илијана, а њихова љубавна прича веома је интересантна.

Они се труде да своју интиму максимално сачувају за себе, а у Шпанији живе складним, породичним животом, пише Блиц.

Анастасија и Немања су само дан пред рођење сина прославили трећу годишњицу брака, а тада му се она обратила емотивним ријечима уз видео снимак који можете погледати у наставку.

Иначе, симпатичан детаљ који мало ко зна је да је фудбалер старији од младе музичке звијезде седам година.

Иначе, Анастасија и Немања су се упознали 2022. године преко заједничких пријатеља, а послије неколико сусрета, након што је постало јасно да обостране симпатије постоје, упустили су се у везу.

Детаљи порођаја Анастасије Ражнатовић

Анастасија Ражнатовић породила се 15. јула у приватној болници у Севиљи, а цијела породица Гудељ била је у болници, као би била уз њу.

Порођај је прошао у најбољем реду, а дјечак је рођен са 3.600 грама. Родитељи су за њега одабрали име Илијан што значи “Онај који припада Богу”.

Вељко и Богдана већ су се упутили у Севиљу како би дочекали Илијана и Анастасију када изађу из болнице. Док ће Цеца првим летом отићи за Севиљу, након наступа у Црној Гори, заказаног за 17. јул.

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Тагови :

Анастасија Ражнатовић

Немања Гудељ

Светлана Цеца Ражнатовић

порођај

беба

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