Многи се изненаде: Ево колико је Немања Гудељ старији од Анастасије Ражнатовић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Анастасија Ражнатовић и Немања Гудељ јуче су постали родитељи сина Илијана, а њихова љубавна прича веома је интересантна.
Они се труде да своју интиму максимално сачувају за себе, а у Шпанији живе складним, породичним животом, пише Блиц.
Анастасија и Немања су само дан пред рођење сина прославили трећу годишњицу брака, а тада му се она обратила емотивним ријечима уз видео снимак који можете погледати у наставку.
Иначе, симпатичан детаљ који мало ко зна је да је фудбалер старији од младе музичке звијезде седам година.
Иначе, Анастасија и Немања су се упознали 2022. године преко заједничких пријатеља, а послије неколико сусрета, након што је постало јасно да обостране симпатије постоје, упустили су се у везу.
Детаљи порођаја Анастасије Ражнатовић
Анастасија Ражнатовић породила се 15. јула у приватној болници у Севиљи, а цијела породица Гудељ била је у болници, као би била уз њу.
Порођај је прошао у најбољем реду, а дјечак је рођен са 3.600 грама. Родитељи су за њега одабрали име Илијан што значи “Онај који припада Богу”.
Вељко и Богдана већ су се упутили у Севиљу како би дочекали Илијана и Анастасију када изађу из болнице. Док ће Цеца првим летом отићи за Севиљу, након наступа у Црној Гори, заказаног за 17. јул.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч1
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
18 ч0
Најновије
15
56
15
52
15
45
15
44
15
33
Тренутно на програму