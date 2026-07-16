Практичну жену сви знамо као веселу и насмијану, али њена прича ломи срце

Аутор:АТВ редакција
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Водитељку Наташу Павловић публика годинама препознаје као Практичну жену - увијек насмијану, ведру и пуну позитивне енергије.
Ипак, о њеном приватном животу мало се зна. Прије неколико година у великој исповијести први пут је отворено говорила о најтежим тренуцима кроз које је прошла.
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"Када сам одлазила из Загреба имала сам само шеснаест година и тада нисам знала да ћу отићи заувијек, тако да ми је то један од најгорих периода у животу. Све до прошле године. Та година ми је била најтежа. Изгубила сам тату, а о томе до сада никада јавно нисам причала. Било ми је претешко да причам о томе. Сада знам да је моменат када изгубите родитеље последњи испит зрелости и посљедња фаза сазревања коју мораш да прихватиш. Та година ми је била мучна иако сам изгледала нормално и као да је све у реду. А било је све само не у реду. Два мјесеца послије тога отишао је мој бивши муж Марко Живић, а шест мјесеци након њега његов кум Бојан Лазаров. Имала сам осјећај као да одлазе људи са којима сам сазријевала баш у вријеме када сам дошла из Загреба", отворила је душу Наташа која не крије да јој је било изузетно тешко да сваког викенда забавља гледаоце са широким осмијехом на лицу.
Иако се увијек понашала као прави професионалац, поједини коментари су је много пута забољели, мада никада није себи дала за право да на њих и одреагује.
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"Била сам срећом довољно зрела, све је то саставни дио живота, али сам тада схватила да је то лоша страна јавног посла. Не можете да отпатите тугу у своја четири зида, уплакани и неугледни. Тада је било доста коментара о томе како сам и због чега смршала и зашто желим да изгледам као прије двадесет година. Нисам се тим поводом оглашавала, нисам имала потребу никоме да се правдам, нити да објашњавам. Као јавна личност немате право на лош период, већ морате бити спремни да одговорите изазову, а то представља и психички и физички стрес", испричала је водитељка која не крије да је осмијех са поносом задржала док јој се цијели свијет рушио.
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Ипак, срећу и мотивацију да сваким даном буде све боље проналазила је у свом дому. Супруг са којим је у браку већ четрнаест година и синови су јој свакодневно својом љубављу и пажњом давали вјетар у леђа.
"Ми се породично увијек љубимо пред спавање. Такмичимо се у томе ко ће кога дуже да љуби. Најсмјешнији је Јан када каже брату 'Оли, не радиш љубљење. Фолираш, глумиш' (смијех)", испричала је за "Стори".
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