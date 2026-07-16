Аутор:АТВ редакција
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Расте број земаља у Европи које признају немогућност да пруже неограничену помоћ Кијеву, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Све већи број земаља у Европи јавно признаје немогућност да одржи своју посвећеност политици Брисела о неограниченој помоћи Украјини", навела је Захарова.
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Додјељујући средства Кијеву за дронове, Захарова је истакла да ЕУ дистрибуира војне поруџбине за покретање терористичких напада у Украјини и да њено учешће у сукобу расте.
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