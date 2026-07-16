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Захарова: Све више земаља у Европи престаје да пружа помоћ Кијеву

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 21:57

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Захарова: Све више земаља у Европи престаје да пружа помоћ Кијеву
Фото: X

Расте број земаља у Европи које признају немогућност да пруже неограничену помоћ Кијеву, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Све већи број земаља у Европи јавно признаје немогућност да одржи своју посвећеност политици Брисела о неограниченој помоћи Украјини", навела је Захарова.

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Дод‌јељујући средства Кијеву за дронове, Захарова је истакла да ЕУ дистрибуира војне поруџбине за покретање терористичких напада у Украјини и да њено учешће у сукобу расте.

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Тагови :

Марија Захарова

Кијев

Европа

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